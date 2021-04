Kučera se při debaklu bál desítky: Neúnosně! Chtěl jsem vyměnit celou obranu

Čím si další takový příděl v sezoně vysvětlujete?

„Nepovedl se nám vstup do zápasu. Srazily nás lehce inkasované góly. Možná existovala jen kapka naděje, když se nám podařilo snížit. Doufal jsem, že jsme se probrali. Jenže v defenzivě jsme působili hodně špatně.“

Co všechno bylo špatně?

„Celou reprezentační pauzu jsme se na Spartu chystali. Chtěli jsme ji presovat, přinutit k chybám a ve finále nám nic nefungovalo. Byli jsme laxní, všude pozdě a inkasovali gól ze všeho. Bylo to o zodpovědnosti a přístupu k zápasu. To nás vytrestalo. Už poněkolikáté. Je to nepřístupné, vůbec tomu nerozumím.“

I proto jste střídal hráče už v průběhu první půle a o poločasu vyměnil brankáře?

„Brankář Němeček byl zraněný, měl problémy s kolenem. Nicméně náš výkon byl katastrofální. Kdyby to šlo, musel bych vyměnit celou defenzivu. Ale bylo to i o ofenzivě. Nebyl jsem vůbec spokojený. Nechali jsme se lehce obehrát. Každá střela Sparty končila gólem. Na levé straně nás trápili Polidar s Plavšičem, dělali si, co chtěli. Nabalovalo se to, vznikl z toho debakl, za který se stydím. Je to neúnosné.“

Nebál jste se, že Sparta vám naloží deset gólů?

„Když vidíte, že dostanete slepené góly na šest a sedm jedna, mohlo to tak působit. Otočil jsem se na střídačku po šesté brance a hned padla sedmá. Ani jsem ji neviděl. Hráči v osobních soubojích absolutně selhávali. Nedařilo se nám získávat míče, nezajišťovali jsme se a byla tam spoustu ztrát. Pak se vám v hlavě honí milion věcí, ale jak k tomu přistoupíte od první minuty, tak se vám to vrátí.“

Zklamalo vás o to víc, že týmu nepomohli ani někteří starší a zkušení hráči?

„Měli by to vzít na svá bedra... Spíš mi vadí individuální výkony, každý nějak působil, ale jako celek to bylo velice špatné. Na druhou stranu dostali možnost hráči, kteří teďnenastupovali pravidelně. Těch variant jsme tolik neměli, máme zraněné všechny tři útočníky, nemohli hrát Fortelný se Čtvrtečkou. Limitovalo nás to, ale to není omluva. Měli jsme se ukázat v jiné světle, což se nestalo. Je to věc celého týmu, navzájem jsme si nepomohli.“

Plzeň vám dala sedm branek, Jablonec pět a teď opět Sparta dalších sedm. Jak tohle budete s hráči řešit?

„Budeme to určitě řešit. Něco jsme si řekli už v prosinci po Plzni a nějakými výhrami jsme to splnili do Vánoc. Teď uvidíme, jak vedení zareaguje. Nějaký impuls k týmu asi přijde, ale to není otázka na mě. Vnímám to tak, že jsou Velikonoce a asi strávíme s hráči nějaký společný čas na stadionu, kde si ukážeme, co bylo špatně. Musíme si to pořádně vyříkat, aby si to všichni uvědomili. Už se to opakovalo poněkolikáté a je to špatně.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 3. Hložek, 13. Ladislav Krejčí ml., 24. Ladislav Krejčí ml., 29. Ladislav Krejčí ml., 53. Knapík (vl.), 60. Polidar, 61. Wiesner Hosté: 21. Jukl, 81. Žitný Sestavy Domácí: Nita – Sáček, Vitík, O. Čelůstka (75. Vindheim), Polidar – Pavelka, Ladislav Krejčí ml. (66. Trávník) – Wiesner, Dočkal (C) (61. Karabec), Plavšić (61. Moberg Karlsson) – Hložek (66. Novotný). Hosté: Němeček (46. Grigar) – Hyčka (38. Černý), Mazuch (38. Gabriel), Knapík, Droehnle – Mareček (85. Ljevaković), Kučera (C) (71. Žitný) – Kodad, Jukl, Moulis – V. Vukadinović. Náhradníci Domácí: Heča, Souček, Vindheim, Trávník, Novotný, Karabec, Moberg Karlsson Hosté: Ljevaković, Černý, Trubač, Žitný, Gabriel, Vachoušek, Grigar Karty Hosté: Jukl Rozhodčí Machálek – Horák, Kubr Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč

Sparta - Teplice: Žitný si skvěle zasekl a prostřelil Nitu na zadní tyč, 7:2!

Sparta - Teplice: Brutální demolice! Wiesner si obešel Grigara, 7:1

Sparta - Teplice: Hložek namazal patičkou Polidarovi, ten ranou k bližší tyči zvýšil na 6:1!

Sparta - Teplice: Hložek zužitkoval Plavšičův centr, 5:1 po vlastním gólu Knapíka!

Sparta - Teplice: Krejčí mladší z penalty zkompletoval hattrick, 4:1!

Sparta - Teplice: Krejčí mladší zužitkoval skvělou akci a vrací dvoubrankové vedení! 3:1

Sparta - Teplice: Letenští neuhlídali Jukla, který zužitkoval Kučerův centr na hlavu, 2:1

Sparta - Teplice: Krejčí mladší se skvěle pověsil na Dočkalův centr, 2:0!