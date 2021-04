Weber se do Karviné vrátil výhrou: Penaltu jsem slyšel, bouchlo to

Hráči hlavně při oslavách obou branek opravdu vypadali jako jedna parta...

„Všiml jsem si toho taky. I spontánní radosti v kabině. Je tady hodně národností. Soudržnost a týmovost byla až překvapivá. Doufám, že nám to vydrží.“

Celkově perfektní start, co říkáte?

„Jsem rád, že premiéra vyšla. Kluci nějakou dobu neměli pocit z vítězství. Nerodilo se to lehce, což jsem ve Zlíně čekal. První půle byla vyrovnaná. Dali jsme pěknou branku, a když to vypadalo, že už to udržíme do přestávky, nepovedlo se to. Kolem čtyřicáté minuty jsme byli dost pasivní a domácí zaslouženě vyrovnali.“

Ve druhé půli jste ale zabrali a rozhodli…

„Měli jsme dobrý vstup a kromě gólu jsme mohli dohrát ještě několik dobrých brejků. Mohli jsme mít dřív klid. V závěru už to bylo jenom hodně soubojů, faulů, karet. Bylo to nervózní.“

SESTŘIH: Zlín - Karviná 1:2. Hosté se staronovým koučem vyhráli po šesti duelech

Váš tým se snažil hrát hodně kombinačně, po zemi. Je to jeho typický rys?

„Přesně tento pocit mám. V kádru jsou hráči, které baví fotbal, umí ho hrát. A to pak baví i lidi. Z tohoto pohledu jsem spokojený. Ještě je potřeba některé věci malinko zrychlit.“

Výborně zahráli cizinci Mangabeira a Santos, že?

„Zrovna tihle dva podali velice dobrý výkon. Počítali jsme, že v útoku Zlína bude ve dvojici Jawo, nakonec tam byl Potočný. Ale naše taktika zůstala stejná. Přiznám se, že jsem měl v hlavě jinou variantu. Ale jak jsem poznával hráče, viděl jsem, že Jean (Mangabeira) to na pozici defenzivního záložníka zvládne. Na to, že je Brazilec, podal i takticky vyspělý výkon.“

Jak jste viděl penaltový souboj Fantiše s Bartošákem? Podle domácích o faul rozhodně nešlo.

„Málokdy může trenér říct, že penaltu neviděl, ale slyšel. Já jsem kontakt slyšel až na lávku. Nevím, jak to vypadalo v televizi, ale já jsem nepochyboval, že to penalta bude. Bouchlo to.“

Zlín - Karviná: Penalta! Fantiš poslal k zemi Bartošáka a sudí Petřík nařídil pokutový kop

V brance jste nechal mladého Jiřího Ciupu. Proč?

„Přiznám se, že jsem se rozhodl až později. Nejdřív jsem si myslel, že vsadíme spíš na zkušenějšího gólmana. Ale podle toho, co jsem viděl na videu i v tréninku, udělal Jirka pokrok. Odchytal dobré utkání s Olomoucí. Poslední nezdary určitě nebyly o brankářích. Proto jsem ho podržel. Ale má v zádech dva konkurenty Bolka a Neumanna.“

Zlín - Karviná: K míči se postavil Papadopulos a penaltu proměnil!

Zlín - Karviná: Cedidla zahodil obrovskou šanci na vyrovnání!

Zlín - Karviná: Je srovnáno! V nastavení prvního poločasu se na 1:1 trefil Václav Procházka