Krejčí měl namířeno za Vrbou už do Plzně. Proč se sešli až ve Spartě?

Září ve Spartě, kde si velmi rychle vybudoval silnou pozici a patří ke klíčovým postavám týmu. Záložník Ladislav Krejčí to potvrdil sobotním hattrickem do sítě Teplic (7:2). Přitom měl původně z Brna přestoupit do Plzně, jenže z takřka hotového obchodu na poslední chvíli sešlo. A ve Viktorii toho patrně teď hořce litují.

Na začátku roku 2019 to vypadalo jako hotová věc. Čtvrtou zimní posilou Plzně se měl stát Ladislav Krejčí, tehdy devatenáctiletý záložník druholigové Zbrojovky Brno.

„Kluby jsou na přestupu dohodnuty s tím, že pro jaro Láďa zůstane ještě v Brně,“ řekl redakci iSport.cz dobře informovaný zdroj.

Tuto zprávu pak potvrdily i zdroje dalších médií – a především i lidé ze Zbrojovky.

„Prodáváme našeho odchovance. Vzhledem k tomu, že jde do Plzně, tedy do jednoho z nejlepších týmů v naší lize, je to pro nás dobrá vizitka. Nabídka je, předpokládám, zajímavá, a pokud silnější klub má zájem o našeho hráče, tak to tak má být,“ uvedl tehdejší trenér Pavel Šustr.

Jak už bylo řečeno, plán byl takový, že Krejčí zůstane ještě půl roku v Brně na hostování. Viktoria brala defenzivního středopolaře stejně jako předtím Pavla Buchu a Dominika Janoška jako investici do budoucnosti, v níž se připravovala na odchod Patrika Hrošovského. Bez slovenského reprezentanta si kouč Pavel Vrba nedokázal sestavu představit, tak důležitý pro něj byl.

Jenže odstupné ve výši osm milionů korun se vedení západočeského klubu zdálo nakonec příliš, a tak z avizované transakce v tichosti sešlo.

Krejčí místo toho o půl roku později odešel z Brna do Sparty, která za něj zaplatila dvanáct milionů korun. Dnes je tržní cena juniorského reprezentanta podle serveru transfermarkt.de 2,5 milionu eur, tedy 68 milionů korun.

Tohle Sparta zkrátka přečetla mnohem lépe než Plzeň.

