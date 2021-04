Rozebrali jsme Krejčího přednosti. Experti popsali jeho šance na EURO

Na narozeninovém dortu mu stále svítí teprve jednadvacet svíček, přesto už patří mezi největší osobnosti Sparty. Navzdory nízkému věku je Ladislav Krejčí mladší jedním z lídrů letenského klubu, spoluhráči za ním jdou. Na hřišti pak výkonnostně neustále roste, naposledy hattrickem zdecimoval Teplice. Deník Sport do detailu rozebral největší přednosti brněnského odchovance, srovnal ho s dalšími výraznými hráči na jeho pozici, a připomněl i jednu potenciální hrozbu. Jeho formu a případné šance na EURO také okomentovali Miroslav Koubek, Tomáš Sivok a Jan Polák.

Hra hlavou Mezi záložníky nenajdete v lize lepšího hlavičkáře. Úspěšnost 74 procent ve 147 vzdušných soubojích řadí sparťanskou oporu na samotný vrchol. Jen pro srovnání – slávistická „šestka“ Tomáš Holeš má z 69 vzdušných soubojů úspěšnost 52 procent. Kde vězí kouzlo Krejčího úspěchu? Zdobí ho především skvělý timing a výskok. Již několikrát předvedl, že pověsit se do vzduchu mu nedělá žádný problém. Navíc využívá kvalitní hru hlavou i ke střílení důležitých gólů. V aktuální sezoně vstřelil devět soutěžních branek, z toho sedm jich bylo právě hlavou. Sparta - Teplice: Krejčí mladší se skvěle pověsil na Dočkalův centr, 2:0!

Koubek: Na EURO je brzy „Hraje dobře a udělal pokrok. Dřív jsem měl k jeho chování výhrady, ale v tomhle u něho vidím progres. Myslím si, že do budoucna je to jeden z nejzajímavějších hráčů na českém trhu. Jestli už to bude v červnu na EURO, v tom jsem trochu skeptický. Chybí mu zkušenosti z mezinárodní úrovně. Sám jsem to poznal s Karlem Jarolímem, když jsme do národního týmu povolávali současné opory k prvním startům, bylo na nich znát, že jsou nervózní. A dnes tým táhnou. Krejčí bude variantou pouze v případě, že by se Jaroslavu Šilhavému někdo zranil.“ Miroslav Koubek, bývalý trenér Plzně a Slavie a expert deníku Sport MOMENTY 25. kola: Sparta nasázela sedm gólů po 22 letech, Krejčí zazářil hattrickem

Produktivita Ačkoli povoláním defenzivní záložník, nouzově i stoper, vykazuje Krejčí nadstandardní ofenzivní čísla. V této sezoně dal v lize už osm gólů, trefil se i v Evropské lize, s pěti zářezy byl nejlepším střelcem jednadvacítky v kvalifikaci na EURO. „Dopředu mě to táhne,“ přiznal několikrát. Ale pozor, mladý záložník výpady vpřed podniká promyšleně. Dokáže přečíst, kdy je vhodný moment k tomu, aby do útoku vyrazil, bez rozvahy svou základní pozici neopouští. Pod Pavlem Vrbou navíc často dochází i k situacím, kdy se Krejčí tlačí do šestnáctky a pod sebou nechává další střeďáky Bořka Dočkala s Davidem Pavelkou. Sparta - Teplice: Krejčí mladší zužitkoval skvělou akci a vrací dvoubrankové vedení! 3:1

Sivok: Není vyzkoušený „Pokud bude pokračovat v podobných výkonech, jako předváděl například i v jednadvacítce, kde obstál i na stoperu, může kartami zamíchat. Na druhou stranu si myslím, že trenér Jaroslav Šilhavý má z 90 procent o finální nominaci jasnou představu a k tomuhle tahu by ho přimělo asi jen nějaké zranění. Ve středu zálohy má přetlak. A to ještě na posledním srazu chyběli Alex Král či Bořek Dočkal. Krejčí zatím není vyzkoušený, za áčko ještě nehrál. Myslím si, že bude spíš variantou pro kvalifikaci na mistrovství světa.“ Tomáš Sivok, bývalý reprezentant Sparta - Teplice: Krejčí mladší z penalty zkompletoval hattrick, 4:1!

Výstavba hry Možná vůbec největší přednost. Aspekt hry, kterým se od dalších fotbalistů na své pozici odlišuje. Lídr Sparty vyniká konstruktivní rozehrávkou. Dobře vidí hřiště, umí poslat kolmou přihrávku přes jednu či dvě řady, kterou zrychlí přechodovou fázi a dostane svůj tým do extrémní výhody. Navíc si dovolí. Nedělá mu problém nasadit ke kličce klidně i v pozici posledního hráče, vzhledem k dobré technice a krytí míče je v této disciplíně velice úspěšný. Díky těmto schopnostem mohou Bořek Dočkal a spol. držet pozice v horní třetině hřiště a vytvářet tak na soupeře konstantní nátlak. Krejčí k nim totiž balon dostane. Zlín - Sparta: Krejčí našel volného Karabce, ten pohotově překonal Dostála, 0:1

Polák: Po facce úplně jiný Láďa „Podává dobré výkony, zápas od zápasu roste a říká si o to, aby se o něm uvažovalo. Konkurence je na jeho pozici obrovská. Myslím si, že mu uškodilo, jak na začátku ve Spartě přidrzle vystupoval, nesoustředil se a dělal nesmysly. Je to vítězný typ a přišlo mi, že chce na hřišti nějak působit. Ale stále je to ještě mladý a nevyzrálý kluk. Po trestu za loket dostal facku, přišla domluva a od té doby je to úplně jiný Láďa. Koncentruje se, nenechá se rozhodit a zbytečně neplýtvá energií. Kdyby někdo z áčka vypadl, šanci na EURO má, ale myslím si, že trenér bude chtít jet s prověřeným kádrem.“ Jan Polák, bývalý reprezentant Sparta - Pardubice: Krejčí zákeřným loktem sestřelil Solila, po zásahu VAR dostal ČK

Za hranou Téměř každý má ve spojení s Ladislavem Krejčím II v paměti zkrat proti Pardubicím, kdy loktem knokautoval Tomáše Solila. Sám záložník posléze uznal, že přestřelil. Jenže samotné hrany se sparťanský „čistič“ dotýká neustále. V první sezoně nabral v rudém dresu deset žlutých karet. V té aktuální je zatím na šesti. A právě to mu odborná veřejnost lehce vyčítá. „Dnešní fotbal se hraje bez faulů, už se to nenosí,“ říká trenér Miroslav Koubek. „Krejčí se ale zklidnil. Na začátku byl trochu nevycválaný, nyní je vidět, že si vzal domluvu k srdci a pracuje na sobě. To se mi líbí,“ dodává v minulosti jeden z největších kritiků talentovaného záložníka. Ostré ligové lokty. Byl Krejčího zákrok nejsurovější oproti Barošovi, Chorému či Kozákovi?