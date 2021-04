Grygera poprvé promluvil o kauze s Jiráčkem. A co bude s Condem?

Cheick Oumar Conde nepřestoupil ze Zlína nakonec do Sparty, ale ani do Slavie. • Michal Beranek / Sport

Už jsou to tři týdny, co deník Sport přinesl informaci o ukončení kontraktu mezi Zlínem a Petrem Jiráčkem. Kapitán Fastavu dál nemínil v klubu působit. „Petr nás na schůzce požádal, jestli by mohl předčasně ukončit smlouvu. Říkal jsem mu, že je to nestandardní a zeptal se ho, jestli to není unáhlené rozhodnutí. Odpověděl, že ne,“ popsal Zdeněk Grygera, druhý muž FC Fastav.

Nyní je Jiráček volný hráč a čeká na nabídky. V kariéře hodlá pokračovat. Ve Zlíně, kde působil od léta 2017, to určitě nebude. Důvody nebyly oficiálně sděleny. Ovšem podle zdrojů Sportu za vším stojí hráčovo rozladění s menším vytížením v tomto ročníku.

Kapitán týmu přestal být nepostradatelný, do toho měl zdravotní potíže.