Rébus v Liberci: Nguyen z kola ven, čas dvojky? Nic v tom není, říká kouč

Filip Nguyen se dostal do ligy až v 26 letech • Michal Beránek (Sport)

Milan Knobloch se vyprofiloval do pozice liberecké jedničky • Jaroslav Appeltauer (Oficiální web FC Slovan Liberec)

Na podzim Liberec táhl, jaro mu nepatří. Filip Nguyen (28) musel protrpět dlouhou ligovou pauzu, bývalá jednička Severočechů na šanci čeká už bezmála dva měsíce. Mezitím si gólman střihl dva starty v MOL Cupu, ve středu chybou s blížícím se koncem poslal do semifinále Plzeň (0:1). Nejen poslední situace zamotala koučům hlavu. Co bude s brankářem, který dovláčel Slovan do základní skupiny Evropské ligy? Nastal definitivně čas dřívější dvojky a vrstevníka Milana Knoblocha (28)?

Kuloáry létají spekulace na všechny strany, jisté je však jedno. Filip Nguyen byl odsunut na druhou kolej, z pozice neotřesitelné jedničky se po bezmála třech letech dostal zpět na lavičku. Jak? V polovině února se během dohrávky 17. kola proti Zlínu podruhé v krátkém časovém sledu zranil a musel odstoupit. I když problémy nebyly vážné, na návrat mezi tyče už nedošlo.

Místo zaujal stejně starý kolega Milan Knobloch, který na šanci trpělivě vyčkával. A už ji nepustil. Slovan pokračoval ve šňůře bez porážky, navíc v následujících týdnech skolil Pardubice, Příbram i Teplice.

„Měli jsme sérii a v té nikdo brankáře měnit nechce. Není to o tom, že bychom si Bagyho (Filipa Nguyena) nevážili, že tu s námi je,“ otevřel na severu ožehavé téma Pavel Hoftych. Zároveň doplnil, že na trénincích má dva kvalitní gólmany a také talenty do budoucna – Lukáše Hasalíka (19) a Pešla (18). Hostování ve slovenské Senici navíc kroutí ještě belgický mladík Olivier Vliegen (22).

Čas mezi tyčemi se ale logicky dělí jen mezi dva borce. Nguyen dostal během zmiňované dlouhé pauzy od poloviny února dva starty, v poháru chytal proti Českým Budějovicím, které vynuloval, a naposledy ve středu naskočil do čtvrtfinále s Plzní. Smolné utkání nechtěně rozsekl chybou v samotném závěru, když mu míč uskočil přímo při výkopu a Ondřej Mihálik dorážel balon prakticky do prázdné brány. Mimo pohár však neposlala Slovan pouze minela navrátilce, tým směrem do ofenzivy nevyprodukoval jedinou serióznější šanci.

Určil tedy trenérský štáb Nguyena jako gólmana pro MOL Cup? Právě to by šlo totiž z výčtu pochopit, dřív navíc takové dělení fungovalo. „Nejde o obrácení rolí, Filip byl dřív braný jako jednička i v zápasech, kdy mu to tolik nevyšlo. Podrželi jsme ho. Momentálně je dobře, že Milan má také velkou kvalitu. Počkal si dlouho na příležitost, oba jsou dobří,“ vysvětloval liberecký kouč.

Rozhodnutí padá po souhlasu celého realizačního štábu, o brankáři nasazeném do zápasu nerozhoduje jediný člověk. „Kdo bude chytat v jakém zápase, není o mně. Nikdy bych nedal do brány gólmana jenom na základě svého určení.“

Filip Nguyen versus Milan Knobloch v lize Zápasy: 16

Minuty: 1417

Nuly: 6

Zákroky: 37

Úspěšnost zákroků: 71%

Inkasované branky: 15 Zápasy: 10

Minuty: 833

Nuly: 3

Zákroky: 22

Úspěšnost zákroků: 76%

Inkasované branky: 7

Velkou úlohu má každopádně kouč brankářů Marek Čech, své si mohou říct i asistenti Pavel Medynský s Miroslavem Holeňákem. Lehce absurdní zvrat nabrala celá sága, o níž se v posledních týdnech na severu debatuje, ve chvíli, kdy byl Nguyen dodatečně nominován na poslední sraz národního mužstva. Liberecký štáb si podle Hoftycha s reprezentačním trenérem gólmanů Milanem Veselým volal. „Filipa jsme vychválili, že perfektně maká na tréninku a doporučujeme ho,“ přiznal šéf lavičky Slovanu.

Na ligové starty ovšem pracovitost nestačila, což někteří fanoušci vnímali jako zpochybnění vztahů mezi hlavním koučem a bývalou jedničkou, která v klubu působí už tři kalendářní roky a po většinu času byla týmovou jistotou. „Opravdu bych v tom nehledal nic mimo to, že máme dva kvalitní gólmany,“ vyvracel Hoftych kuloárové spekulace.

Řešení rébusu se po Nguyenově nešťastném momentu ve čtvrtfinále poháru ještě víc zkomplikovalo. Knobloch naopak drží zajímavou sérii, když čtyřikrát v řadě neinkasoval z penalty.

„Samozřejmě jsem rád za důvěru. Měli jsme dobré výsledky, jsem vděčný za každý zápas,“ popisoval brankář, který pod Ještěd dorazil v únoru 2019 z tehdy druholigových Pardubic. V přístupu nic nezměnil, jen využil šanci, kterou dostal. „Ať už chytám, nebo ne, makám pořád stejně. Sestava je na trenérech. Skládají ji podle kombinace více aspektů.“

Možná nadešel ve Slovanu čas předání žezla. O Nguyenově odchodu se mluví minimálně rok, zájem měla v minulosti i Slavia, teď by měl změnit působiště Ondřej Kolář. Dojde v Liberci během léta na jedno velké loučení?