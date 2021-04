Plzeň ztratila srdce hry! Buchovi i Čermákovi hrozí konec sezony

Do sobotního duelu v Karviné (1:1) odjela Plzeň ve značně okleštěném složení. Západočeskému týmu před klíčovou fází sezony odpadli dva klíčoví střední záložníci. Dlouhodobě zranění jsou Aleš Čermák a Pavel Bucha, důležití plejeři z osy mužstva. Ve vážném ohrožení je u obou hráčů celý zbytek sezony.

Čermáka vyřadily svalové problémy, Buchu nepustí na hřiště silně nakopnutý nárt. Ten si poranil v minulém pohárovém duelu s Libercem (1:0) v souboji s Michalem Sadílkem, kvůli kterému předčasně střídal.

„Jedná se o dlouhodobá zranění na několik týdnů, nelze říct, zda stihnou ještě aktuální sezonu,“ řekl po utkání v Karviné tiskový mluvčí Viktorie Václav Hanzlík. Konec ročníku je vzhledem k charakteru zranění reálnou variantou.

„Věříme, že se stane zázrak,“ přiznal nejprve trenér Adrian Guľa. „Nebo ne zázrak, ale že uděláme maximum proto, aby se kluci ještě zapojili do ligy. Prognózy jsou týdenní, máme zhuštěný program... Je to stále otevřené. Hlavně si ale přejeme, aby kluci byli zdraví,“ korigoval vzápětí svá slova po remíze 1:1.

Plzeň čeká nabitý program, v dubnu odehraje ještě čtyři zápasy. Už ve středu jde tým do dohrávky se Zlínem. Absence klíčové dvojice se západočeskému týmu, který potřebuje dotahovat čelní pozice a v domácím poháru zaútočit na celkový triumf, vůbec nehodí. Viktoria přišla o středovou osu, srdce týmu, které rozhodovalo zápasy a přinášelo kýženou ofenzivní nadstavbu.

„Jsou to hráči s úžasnou kvalitou, také proto dostávali dostatek herního prostoru. Čermi dal za období, co jsme u týmu, šestnáct gólů, Buchy jedenáct, to je opravdu brutální kvalita,“ mrzelo Guľu.

Absence ofenzivních úderníků se na plzeňské hře podepsala, mužstvu scházela kýžená produktivita, kterou často obstarávali právě Bucha s Čermákem. „Otevřely se dveře do sestavy dalším hráčům. Šulci (Pavel Šulc), Kačka (Miroslav Káčer), máme další dva útočníky (Ondrášek, Matějka). Blíží se návrat Kopiho (Jana Kopice), Kayamby, mužstvo bude mít dál svou kvalitu, aby dlouhodobě zvládalo zápasy a vyhrávalo,“ pověděl Guľa, jak by mohl ofenzivní polaře nahradit do dalších bojů.

