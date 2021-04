Houska druhým gólem uklidnil Sigmu: Na Slavii zatím nemyslíme

Porážka s Pardubicemi, remíza se Slováckem a… Výhra v Příbrami! Olomouc po slabším období zvítězila nad neoblíbeným protivníkem i díky dvěma gólům na konci zápasu, pod druhou trefu se podepsal David Houska. „S Příbramí je to vždycky boj, navíc hřiště nebylo v ideálním stavu, ale povedlo se,“ radoval se olomoucký záložník.

Ulevilo se vám po předchozích dvou ztrátách?

„Jasně, po výhře je nálada vždycky lepší. Může nám to i zvednout sebevědomí před dalším zápasem, protože doma jsme v poslední době poztráceli dost bodů. Tohle musíme vylepšit.“

Neznervózňovalo vás, když se dlouho hrálo 0:0? Navíc v Příbrami, kde jste nezvítězili osm let.

„Takhle na hřišti nemůžete přemýšlet. Před zápasem jsme věděli, že jsme tady dlouho nevyhráli, ale nechtěli jsme se nechat rozhodit. Stav hřiště nedovoloval nějakou extra kombinaci, i domácí si stěžovali, že trávník nebyl pokropený. Museli jsme zjednodušit hru a vyvarovat se chyb směrem dozadu, ale čekání na chybu soupeře jsme zvládli a máme tři body.“

I díky vašemu gólu: po akurátní přihrávce Pabla Gonzáleze se zdálo, že máte snadnou práci. Nebo ne?

„Snadné to moc nebylo, míč dost skákal. Říkal jsem si, že to napálím z první nártem na zadní tyč, ale pak jsem si uvědomil, že by bylo lepší zkusit placku. Vyšlo to.“

Navzdory výhře vám pořád schází dost bodů na pohárové pozice. Čekáte na odložené čtvrtfinále MOL Cupu se Slavií?

„Tohle v hlavě zatím moc nemáme, protože nevíme, kdy se bude hrát. Teď musíme myslet na ligu a konečně vyhrát doma. Bodové rozdíly v tabulce jsou minimální a každý zápas je důležitý.“