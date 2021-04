Zajíc se odšpuntoval: Za Smetanův styl jsem radši. Hřiště jako Liverpool, ale...

Takový start byl důležitý, že?

„Ano, chtěli jsme se co nejdřív dostat do vedení, což se nám naštěstí podařilo, i když první gól ještě rozhodčí neuznal. Za chvíli jsme však dali další, pak druhý a zlomili je. To bylo dobré, protože jinak by asi Opava bránila víc a víc a my možná znervózněli.“

Mrzí, že jste nedal hattrick?

„Ani ne. Samozřejmě bych byl radši, ale i za ty dva góly jsem rád.“

Trefil jste se po dvou a půl měsících...

„Konečně to tam spadlo. Oni nás moc nedostupovali, tím mi to usnadnili. U prvního gólu jsem pořád čekal, kdy mě Schaffartzik dorazí, ale nedělo se, tak jsem to zkusil na zadní. A u druhého jsem obešel i gólmana a dával do prázdné. Nebránili moc důsledně. Doufám, že mi to tam teď už začne padat pravidelně, ale žádnou metu si radši nedávám.“

Opavští říkali, že chaos v defenzivě způsobilo i vypadnutí kapitána Žídka těsně před zápasem.

„Popravdě jsem si toho všiml, až jsem vstoupil na hřiště. Říkal jsem si: Kulhánek přece neměl hrát. Nicméně jsme to vůbec neřešili, bylo mi jedno, kdo tam hraje. Soustředil jsem se na sebe.“

Koncentrace byla klíčová, viďte?

„Snažili jsme se být klidní, trenér nás nabádal, ať udržíme emoce. Dařilo se nám to, ale prostě je škoda, že tady nejsou fanoušci... Je to jak na tréninku, fakt mi hodně chybí.“

Druhou branku musel posvětit VAR, nebál jste se ofsajdu?

„Ne, byl jsem si hned jistý, proto jsem si i na Kaloče křikl, ať mi balon nechá.“

Užíváte si trenérovy důvěry?

„Jo, jsem za to rád a snažím se to splácet. I předtím jsem měl šance, bohužel jsem góly nedal. Teď jsem to snad odšpuntoval.“

Co je pod ním pro vás osobně jako útočníka jiného?

„Jsem radši za styl, jaký je teď. Mám vpředu víc balonů, hrajeme kolmo, vytváříme si více šancí, ohrožujeme častěji bránu. Předtím to bylo takové... Taky šance byly, ale teď prostě vytváříme na soupeře tlak a chceme být neustále nebezpeční. Bohužel jsme měli v předchozích zápasech smůlu, protože jsme hráli dobře, ale pokazili jsme to. Bodů mohlo být více.“

Jaké je teď hřiště na vítkovickém stadionu?

„Z tribuny vypadá fantasticky jak na Liverpoolu, ale je tam písek, hlína a občas tráva...“

Baník - Opava: Zajíc si obešel Fendricha, o ofsajd nešlo, 2:0