Slovácký patriot Reinberk: Penalta jasná. Teď si to jenom nepokazit...

Jeho střet s brankářem Milanem Knoblochem vynesl Slovácku pokutový kop a z něj vítězný gól Václava Jurečky. Minule v Olomouci Petr Reinberk stál kvůli kartám, o to víc měl energie zabíhat z pozice pravého beka za obranu Liberce. Jednou se to vrchovatě vyplatilo. „Máme padesát bodů. To tady nikdy nebylo,“ ulevil si spokojeně po další výhře.

Jak si to užíváte?

„Daří se nám hodně, jsme nahoře. Pohled na tabulku je příjemný. Pamatuju všechny sezony, kdy to bývalo horší. Desáté, dvanácté místo…Už minulý rok byl náznak, že by z toho něco mohlo být. Teď si to jenom nepokazit. Škoda, že si to nemůžeme pořádně užít s fanoušky. I když pár lidí zase přišlo, udělali jsme malou děkovačku. Kdyby to šlo, byl by v tuto dobu stadion plný.“

S Libercem to bylo těsné, co?

„Na začátku jsme přežili pár jejich centrů. Pak trefil Milan Petržela tyčku, a když do mě vyrazil gólman balon, taky to šlo to branky. Ve druhé půli jsme Liberec do ničeho nepustili, naopak jsme hrozili my. Ať už ze standardek anebo šancí Honzy Kalabišky. Potom přišla penalta. Když to ve finále sečtu, vyhráli jsme zaslouženě.“

Jak jste viděl rozhodující moment?

„Sáďa (Lukáš Sadílek) si to s Havlasem (Markem Havlíkem) strkali. Já jsem na Havlase řval, ať to kopne na druhou stranu. Byl jsem tam volný. Jenže on to zase posunul svému nejlepšímu kamarádovi. Oni si spolu musí vždycky nahrát aspoň třikrát. (úsměv) Pak mi to Sáďa perfektně dal. Snažil jsem se tam jít, bohužel se mi to úplně nepodařilo trefit. Vencovi Jurečkovi jsem věřil. Už jsem ho viděl kopat nějakou penaltu.“

Potvrdíte, že vás brankář Milan Knobloch fauloval?

„Jo, trefil mě do nohy. Myslím, že penalta jasná. Dostal jsem z boku na koleno, z vnější strany. Bolelo mě to docela dost. Bolí mě to i teď. Ale snad by to nemělo být nic vážného.“

Máte strach, jak zvládnete v okleštěné sestavě náročný duben?

„Teď nastoupil místo Navrce (Jana Navrátila) Réza (Jakub Rezek). Delší dobu nehrál, ale postupně se do toho dostával. Chodil i do soubojů. Pomohli i všichni střídající hráči. Byl to perfektní týmový výkon. Když takto budeme pokračovat, nemám strach.“

SESTŘIH: Slovácko - Liberec 1:0. Potvrzení formy, Jurečka rozhodl z penalty