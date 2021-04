Smetana po výhře Baníku v derby: Tentokrát fanoušky nezajímala krása

Na úvod prosím derby zhodnoťte.

„Myslím, že jsme ho zvládli podle našeho plánu. Chtěli jsme být kompaktní v defenzivě a nahoře si otevřít prostory pro protiútok, což nám skoro celý zápas vycházelo. Pořád jsme se dostávali do nebezpečných situací, protože jsme zachytávali balony při postupném útoku Opavy. Podařilo se nám dát brzy gól, který nám pomohl. O to víc jsme se mohli soustředit na blok, nemuseli jsme se hnát dopředu, stačilo čekat na další šance. Poločas 2:0, pak jsme přidali třetí gól. Asi jsme mohli zápas dohrát klidněji, na můj vkus jsme soupeře pustili do spousty šancí oproti minulému zápasu v Liberci. Opavu bych chtěl pochválit za sympatický kombinační fotbal, ale proti kvalitnějšímu soupeři, který je v tabulce výš, by nás ty šance určitě mrzely. Z toho se musíme poučit.“

Vypadalo to, že taktika byla šita na míru pro Tomáše Zajíce, jemuž utkání, ve kterém málem slavil hattrick, sedlo, že?

„Určitě. Dal dva góly, podržel spoustu balonů, byl v nebezpečných situacích. Ale i Ndefe, Tetour nebo Kaloč s Jánošem se tam dostávali. Kluci to umějí vyvézt. Je nicméně jen dobře, že se prosadil útočník, potřebujeme od nich góly. Je na ně tlak, takže jsme rádi, navíc ty góly byly hezké, stály za to. A co se týče taktiky, nebylo to šité na míru jen jemu, ale celé ofenzivní čtyřce, která je těm nebezpečným prostorům logicky nejblíže. Tentokrát tu práci zhodnotil Zajda, jsem za něj hodně rád.“

Ve druhém poločase jste měli další nadějné situace, vždy chyběl kousek, mrzí to?

„Samozřejmě, protože každý gól se počítá. Při té naší produktivitě by další branky sebevědomí pomohly. Se vší skromností nebo pokorou však bereme z těžkého zápasu stav 3:0. Tentokrát by asi fanoušky nezajímala krása – jestli jsme hráli nádherně, hezky, kombinačně. Každého zajímal jen výsledek. My jsme k tomu přistoupili maximálně účelně a byli jsme efektivní. Že jsme nedotáhli nějaké akce, nás mrzí, ale před zápasem bychom byli za 3:0 rádi.“

Čemu přičítáte, že tentokrát slezskému derby chyběly emoce, napětí, náboj? I na podzim se hrálo bez fanoušků, ale nebylo to takhle klidné...

„Emoce tam určitě byly, ale my jsme k výhře nepotřebovali ty negativní. Plán byl se s nikým nehádat, nepřetahovat, neoplácet, nereagovat. I kdyby byl soupeř extra motivovaný, tak cílem bylo soustředit se jen na nás a stoprocentně se koncentrovat jen na fotbal a náš výkon. Vždycky se to samozřejmě nepodaří, to bych byl snílek, ale myslím, že jsme předvedli maximálně koncentrovaný výkon v našich možnostech. Kluci se soustředili jen na hru, nereagovali na soupeře. Nebo minimálně. Ode mě tam byla jedna reakce na lavičku, ale pak jsem se taky uklidnil a už to od realizáku bylo maximálně jen něco klasického na rozhodčího. Nechtěli jsme se rozptylovat, což patří k dobrému týmu.“

Z tohoto pohledu vás asi kluci potěšili, když po dvou tvrdých faulech soupeře, který již po sedmi minutách vyfasoval dvě žluté karty, byli v klidu.

„Jo, to je přesně ono. Byl to náš plán, jsem rád, že kluci dodrželi disciplínu. Chtěli jsme soupeři ukázat, že nás zajímá jen vítězství a že to s námi bude mít těžké.“

Když jste zmínil šance Opavy – z čeho pramenila třeba ta, ve které Smola hlavičkoval úplně sám?

„To je situace, kdy útočník sám být nemůže. Musí být bráněn osobně. Ale spousta situací vycházela i z dobré hry a pohybu Opavy. Sice nemá výsledky, je v tabulce dole, ale výkony a kombinační hra je často mnohem lepší než výsledky. V přípravě jsme se dívali na její zápas na Slavii. A oni až do vyloučení s ní vydrželi běhat. Se Slavií! Nepustili ji doma do kombinačního fotbalu, mají kvalitu. Nemůžeme se úplně divit, že i oni se dostala do šancí. Akorát efektivnější tým by nás potrestal.“

Je pro vás nyní Jaroslav Svozil v hierarchii stoperů před Jakubem Pokorným?

„Když hraje v základu a opakuje výkony, tak logicky je. (úsměv) Předtím to byl Poky, protože hrál dobře, ale teď pustil do sestavy Jardu. A ten se tam svými výkony drží. Ale musím pochválit všechny, i střídající kluky. Poky pak šel do hry trochu výš – na defenzivního záložníka a taky týmu pomohl. Vyhrál souboje, tlačil se do ofenzivy, měl dobrý přístup. Všichni střídající kluci ukázali kvalitu.“

A nejvíc asi David Buchta, jenž vstřelil nádherný třetí gól.

„Jsem rád, že se prosadil, protože ode mě v předchozích zápasech nedostal prostor. A musím se přiznat, že jsem si to občas zpětně vyčítal. Teď jsem ho tam i na popud asistenta Honzy Baránka dal dřív, než jsem původně chtěl. Vyplatilo se. Na tréninku pracuje, ukazuje kvalitu, šanci si zasloužil.“

Na Azevedovi byla naopak vidět herní pauza po zranění, viďte? Dost kazil, ztrácel míče...

„Logicky se to musí projevit. Hrál naposledy na Spartě, to už jsou čtyři týdny. I když v tréninku vždycky vypadl jen na pár dní, tak má manko, ztratil i herní praxi. Předtím však Carlos ukázal kvalitu, je to nejlepší střelec týmu. Tihle hráči si někdy možná zaslouží místo víc než ti, co trénují pořád nebo nemají takové vytížení. Vrátil se, ale nehrál ani šedesát minut. Vyplatilo se, že pak ho nahradil čerstvý hráč.“

Jak to vypadá s Pepem Menou, který od vás rovněž šance nedostává?

„Pepe je momentálně zraněný, ale předtím se prostě nevešel do nominace. Jednoduše musím říct, že dáváme přednost jiným hráčům, kteří se nám do herního způsobu hodí více. Bohužel. Baník má dnes dvaadvacet hráčů plus tři gólmany, do nominace se nevejdou všichni. Kádr je kvalitní. I Pepe ukazuje na tréninku, že je kvalitním fotbalistou, ale upřednostňujeme teď jiné.“

Je v plánu do konce sezony dát čuchnout i třeba mladému Kukučkovi nebo hráčům, které veřejnost ještě moc nezná? Například Sorovi se Sannehem, jenž je vzhledem k opci stále na hraně?

„Jsem rád, že se mě na to ptáte, protože tlak na Sora i na Pepeho vnímám. Stejně jako na mladé. Znovu zopakuju, že je tady dvaadvacet hráčů a ti starší prostě do sestavy nikoho pustit nechtějí. Jsou tam hráči, kteří si to zaslouží, ti, o kterých si myslíme, že jsou v danou chvíli nejlepší nebo se nejvíc hodí zápasu vzhledem k soupeři. Zbývá osm zápasů, Baník je klub, který pořád o něco hraje. Fanoušci si žádají výhru v každém zápase. Dávat prostor někomu jen tak mi nepřijde úplně fér ke klubu nebo ne úplně standardní k jiným hráčům. Vnímáme potenciál mladých kluků, věřte mi, že já budu ten první, kdo bude chtít mít Drozda, Kukučku, Šmigu v sestavě. Až na to budou mít nebo až budu vědět, že zápas zvládnout. Pak tam půjdou na pět, deset, dvacet minut. Fanoušky můžu uklidnit.“

A Sor?

„Sor je velmi zajímavý hráč, i na tréninku ukazuje, že má jiné věci než naši hráči. Ale taky má spoustu nedostatků a chyb. Třeba teď proti Opavě by nám v defenzivě asi moc nepomohl. Pořád se s námi sžívá, spousta věcí je pro něj nových. Navíc teď byl deset dní v Nigérii, kde si vyřizoval vízum. Měl samozřejmě tréninkový plán, ale víte, jak to je... Zvyká si na těžké tréninky, za poslední dobu shodil tři kila, musíme ho hlídat. Fotbal není jen o tom, že Sor je extrémně rychlý a že umí jeden na jednoho. Takhle to bohužel nebo spíš zaplaťpánbůh nefunguje. Pracujeme s ním na spoustě jiných věcí. Nepřijel v ideálním stavu a rozpoložení, takže má teď do sestavy daleko. Je tady Buchta, Holzer, Ndefe, Azevedo... Ti na tréninku vypadají úplně jinak, jsou platní. Sorův čas musí přijít, musíme s ním pracovat a zlepšovat ho. Je to běh na dlouhou trať.“