Pan Orel měl divný metr, divil se Svědík. Se Spartou to prý bude jiný zápas

Proč jste navzdory rychlému vedení zápas nezvládli?

„Měli jsme dobrý vstup do utkání, dali jsme gól. Ale paradoxně nám strašně ublížil, začali jsme hrát úplně něco jiného, než jsme zvyklí. Pomalu jsme si přihrávali, hru jsme uspali, neběhali jsme, nenabízeli jsme se, Pardubice jsme zbytečně pustili do hry. Do té doby byly bázlivé, ustrašené, měli jsme je jednoznačně dorazit aktivnějším výkonem, dostat je víc pod tlak.“

Místo toho jste šli do kabin za nepříznivého stavu.

„Inkasovali jsme z trestného kopu po takovém faulu, no, nevím... Pan Orel měl divný metr, ale budiž. Pak jsme si dali vlastní gól, a teprve po něm jsme zase začali hrát, ale své šance jsme nedovedli do konce. Druhý poločas existovalo už pouze jedno mužstvo, začali jsme šlapat vodu, všude jsme byli pozdě, neměli jsme střed pole. Projevil se náš nahuštěný program, ale zavinili jsme si to sami prvním poločasem, kdy jsme ještě unavení nebyli.“

Byla v kabině o přestávce velká bouřka?

„Něco jsme si důrazně řekli, ale po třetím gólu jsem už viděl, že to bude těžké, ve středu jsme byli slabší. Pardubice zesílili zálohu Jeřábkem, my jsme v tom selhávali.“

Čím to, že se Slovácku proti Pardubicím, odkud pocházíte, tak nedaří?

„Nevím. Teď to takhle vyšlo, doma jsme s nimi hráli smolný zápas. Je škoda, že jsme proti nim ztratili šest bodů, ale víc bych to nekomentoval. Jsou to jen statistiky.“

Mrzí vás promarněná šance posunout se na druhé místo před Spartu před vaším vzájemným nedělním zápasem?

„Takhle to vůbec nebereme. Mrzí to, že jsme tady prohráli, protože to pro nás mohly být plusové body. A mohli jsme zvýšit třeba náskok před Libercem a těmito mužstvy. Jede se dál, z posledních čtrnácti zápasů jsme měli jedinou porážku se Slavií, což bylo po dobrém výkonu. Dnes přišel takový zápas, je třeba si udělat jeho analýzu a hodit to za hlavu. V neděli máme další těžké utkání na Spartě, na které se musíme připravit.“

Jak jste říkal, ve druhé půli to bylo už hodně o vůli. Chyběl vám hecíř a bojovník Vlastimil Daníček?

„To není jen o Daníčkovi, chyběli nám i jiní – Navrátil a Cicilia. Dnes mě zklamalo, že hráči, kteří dostali šanci, nepodali takový výkon, jaký bychom chtěli a jaký by tým potřeboval. Chybí nám kvalita.“

Berete to tedy jako užitečnou facku?

„Chyby, které jsme udělali, byly zřetelné a jasné, budeme se zabývat detaily, co a kde jsme mohli udělat líp. Se Spartou to bude jiný zápas, musíme se na něj mentálně dobře připravit.“