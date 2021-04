Rada slavil kotrmelcem: Byla to sázka. Liga mistrů? S tím na mě nechoďte

Zdálo se, že souboj Jablonce se Spartou dospěje k bezbrankové remíze. Nakonec se ale radovali Severočeši, jimž vystřelil přesnou hlavičkou v 88. minutě tři body Ivan Schranz. Už v tu chvíli byla vidět na domácím kouči Petru Radovi radost, byť v daný moment ještě tlumená vědomím, že do konce utkání ještě pár minut zbývá.

Naplno Rada projevil své emoce po závěrečném hvizdu. Radostně povyskočil, pak čapnul do ruky míč ležící před ním a s úsměvem jej nakopl do vzduchu. Došlo i na oslavné gesto zaťatou pěstí. A nezůstal jen u toho. Jablonecký trenér, který v srpnu oslaví třiašedesáté narozeniny, poté vystřihl parádní kotrmelec.

Spontánní gesto to ale nebylo. „Vsadili jsme se, že když vyhrajeme, tak ho udělám. Je vidět, že jsem ještě v dobré fazoně. Ani mě nebolí koleno. Kluci si výhru zasloužili a tohle byl k tomu takový bonus. Že mě viděli udělat něco, co v mém věku už málokdo může udělat,“ uvedl Rada v rozhovoru pro O2TV Sport.

Kotrmelec? Vsadili jsme se, ani mě nebolí koleno, usmíval se Rada

Spartu jako trenér porazil Petr Rada poprvé od 29. září 2012. Tehdy se mu to povedlo ještě jako coby kouči Slavie, kdy derby rozhodl v 73. minutě hlavou Martin Latka. Středeční výhra Jablonce podle něj byla zasloužená. „Šlo z naší strany o povedené utkání. Hráli jsme na hraně svých možností, co se týče nasazení, přístupu, agresivity, ale byla tam i fotbalovost. Náš výkon měl od první do poslední minuty parametry. Nebyly tam hluché pasáže, což se nám stávalo dřív,“ hodnotil jablonecký kouč duel se Spartou, které podle něj dělal náročný terén větší problém, než jeho svěřencům.

Jablonec tak Spartě vrátil týden starou porážku z poháru (1:4), navíc se před ní dostal v tabulce FORTUNA:LIGY na druhé místo, byť Letenští mají o jeden odehraný zápas méně. Severočeši tak mohou reálně snít o místě v předkolech Ligy mistrů. S tím ale na zkušeného kouče nechoďte.

„To přede mnou vůbec nezmiňujte, nějakou Ligu mistrů. Jsme nahoře, spoustu odborníků nečekalo, že tam budeme. Jsme rádi, že tam jsme a není to náhodou. Když uděláte 52 bodů, není to štěstím. Samozřejmě, že je to všechno hezké, ale loni v létě jsme vypadli v předkole s Dunajskou Stredou a schytali jsme to ze všech stran. Jsou tu silné týmy: Slavia, Sparta, Plzeň - mají rozpočty, kádry, my se mezi ně vklíníme, což je pro nás ocenění. Jsme rádi, že jsme nahoře, ale nebavme se o Lize mistrů,“ zdůraznil Rada.

SESTŘIH: Jablonec - Sparta 1:0. Schranz v závěru sestřelil Pražany

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 88. Schranz Hosté: Sestavy Domácí: Hanuš – Štěpánek, V. Kubista, Zelený, Krob – Pilař (81. Smejkal), Kratochvíl, Považanec, Jovović (71. Pleštil) – Schranz (90+3. Chramosta), Doležal (C) (81. Hübschman). Hosté: Nita – Sáček, Vitík, O. Čelůstka, Hancko (26. Polidar) – Moberg Karlsson (58. Plavšić), Pavelka, Ladislav Krejčí ml., Dočkal (C) (86. Trávník), Ladislav Krejčí st. – Hložek. Náhradníci Domácí: Hrubý, Vajner, Hübschman, Podaný, Smejkal, Pleštil, Chramosta Hosté: Heča, Polidar, Wiesner, Souček, Plavšić, Trávník, Minčev Karty Domácí: Kratochvíl Hosté: Plavšić Rozhodčí Hrubeš – Mokrusch, Hrabovský. Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou

Vrba po Jablonci: Nebyli jsme tak přesní, jako v poháru

Jablonec - Sparta: Rada slaví výhru nad Letenskými kotouly jako Vrba