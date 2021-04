Kopic se vrátil po delším zranění. Udělá z něj Guľa plzeňskou desítku?

Záložník Adriel Ba Loua v utkání proti Karviné, odkud přestoupil do Plzně • ČTK

Od pátého prosince nehrál ligové utkání. Čtyřměsíční čekání ukončil Jan Kopic až ve středeční dohrávce proti Zlínu. Plzeňský záložník naskočil po operaci kolene, odehrál 25 minut a působil velmi svěžím dojmem. Trenér Adrian Guľa po utkání připustil, že by třicetiletého reprezentanta mohl využít i na pozici desítky, kde mu schází zraněná dvojice Aleš Čermák, Pavel Bucha.

Kopicova produktivita z křídla Plzni chyběla, zkušenosti a um člena národního týmu nelze zcela nahradit. Proti Zlínu naznačil, že by jeho návrat do obvyklé formy nemusel trvat dlouho. „Moc jsem se těšil. S týmem už asi měsíc trénuji, v sobotu jsem si byl zahrát za béčko. Jsem rád, že už jsem získal trošku herní praxi a trenér mě tam dal na nějakých dvacet pět minut. Super,“ hlásil po výhře 2:0.

Kopice na dlouhé týdny vyřadilo zraněné koleno, které si pochroumal v prosincovém duelu s Karvinou. U takového zranění se návrat nesmí uspěchat, trenéři mu minutáž budou jistě pečlivě dávkovat. „Cítím se čím dál lépe. Byl jsem dnes stoprocentně připravený, vytvořil jsem i nějaké akce. Myslím, že se to bude jenom zlepšovat. Koleno je dobré, takže jsem spokojený,“ prozradil zkušený křídelník.

Zlín domácího favorita nepříjemně zlobil, i za stavu 0:2 se dostával před plzeňskou branku. „Jsem rád, že jsme ten zápas vyhráli. Zlín nehrál vůbec špatně, hodně běhal, napadal. My jsme udělali nějaké chyby v rozehrávce, ještě, že to nepotrestali. Ale myslím, že šancí jsme měli víc, takže zasloužené vítězství,“ okomentoval uzdravený navrátilec.

Kopic se bude v následujících týdnech Západočechům určitě hodit. Trenér Guľa třicetiletým hráčem možná zacelí díru uprostřed pole, kde na pozici desítky vypadli tvořiví Aleš Čermák a Pavel Bucha.

„Záleží, proti komu a jakým způsobem budeme hrát. Jeho technické schopnosti jsou takové, že by to mohl zvládnout. Po dlouhé době nám naskočil zkušený hráč, potřebovali jsme, aby to zvládl zdravotně a dali jsme mu prostor. Musíme být trpěliví, záleží i na činnosti mužstva okolo něho. Dostane další minutáž, záleží na něm a na mužstvu, jak rychle bude schopný naskočit od začátku,“ dodal slovenský kouč.