Guľa po remíze Plzně: Pět gólů Ba Louy je málo, na pohár nesázíme

V případě vítězství se mohli velmi zajímavě zapojit do boje druhou pozici FORTUNA:LIGY. Plzeň nad Jabloncem vedla, nakonec ale byla ráda, že udržela výsledek 1:1. Ofenzivní torpéda Severočechů – Schranz s Doležalem – dělala zadákům Viktorie obrovské problémy. „Měli jsme se s nimi vypořádat lépe,“ přiznal plzeňský kouč Adrian Guľa. Plichta notně komplikuje tabulkou situaci Plzně (na druhý Jablonec ztrácí osm bodů), slovenský trenér ale odmítá, že by se mužstvo v závěru sezony soustředilo už pouze na MOL Cup.

Jak hodnotíte utkání?

„Byl to velmi zajímavý a kvalitní zápas dvou silných týmů. V první části jsme byli trochu lepší, soupeře se nám podařilo otevřít na 1:0. Po pauze ale Jablonec převzal iniciativu, předsunul presink a my jsme jsme neklidní v přípravné kombinaci. Soupeři se podařilo vyrovnat, v závěru to bylo kdo s koho. Oni měli jednu velmi nebezpečnou střelu, stejně jako my. Obě skončily na břevně. Bod je málo, hráli jsme doma.“

Proč byla natolik odlišná druhá půle? Bylo to jen zmíněným neklidem v kombinaci?

„Ano, v přípravné a přechodové fázi. Nebyli jsme přesní, pasivní v presinkových situacích. To byla voda na mlýn hostí. V přechodové fázi se nám přes středové záložníky a křídla nedařilo využívat volných prostorů, které se při riskantní hře soupeře otevíraly.“

Adriel Ba Loua se trefil popáté v sezoně, což je jeho nejlepší výkon v kariéře. Čemu přičítáte, že se mu střelecky takto daří?

„Je to jeho kvalitou, proto jsme ho do Plzně brali. Hraje v silném mužstvu s kvalitními spoluhráči, proto jsme dopředu očekávali, že produktivní bude. Kdybychom proměnili Adrielovy skvělé finální přihrávky, bodově by na to byl ještě lépe. Z druhé strany také on mohl vstřelit více branek. Vím, že jde o jeho rekordní sezonu, což je ale trochu nebezpečné. Musíme s ním neustále pracovat, aby se neuspokojil, byl stále hladový a chtěl nastřílet víc než pět branek. Nároky a ambice tohoto klubu nejsou o pěti gólech na záložníka. Za mě to je stále málo. Z mého pohledu by měl mít i více finálních vstupů.“

Proč jste ho střídal po hodině hry? Byl unavený?

„Ano, už jsme byli pasivní v presinku. Na jeho straně jsme soupeři dávali prostor k útočení. I když si to prohodil s Faltou, stejně se mu nedařilo zachytávat protiútoky soupeře. Adriel ještě nikdy nebyl v takovém vytížení, něco podobného v kariéře nezažil. Dal ale krásný gól, stejně jako na druhé straně Schranz. Byly to pěkné „obalovačky“.

Velké problémy vám dělalo jablonecké útočné duo Schranz – Doležal. Představoval jste si, že je lépe pokryjete?

„Jablonec je druhý v tabulce, útočnou dvojku má silnou. Schranziho znám od jeho osmnácti let. Už tehdy jsem věděl o jeho obrovském běžeckém potenciálu, má cit na náběhové věci. Momentálně má skvělou fazonu. Jedna věc je kvalita, druhou věcí je, že s kooperací v obraně jsme se měli vypořádat mnohem lépe. Obzvlášť při vyrovnávacím gólu, kdy jsme dvakrát propadli v důrazu. Krátce předtím jsme ztratili míč v přechodové fázi. Šlo o komplex chyb.“

Při standardních situacích měl vysokého Doležala na starost malý Káčer. Co jste tím zamýšleli?

„Bráníme kombinovaně, v linii máme vysoké hráče. Kaša s Brabcem jsou v nejnebezpečnějším centrálním prostoru. Pak jsme řešili, kdo si bude všímat Doležala. Rozhodli jsme se pro Kačku, je to dobrý osobní strážce. I přesto, že má výškový deficit, je v této roli silný. Dovede hráče odblokovat, nepustit ho dál.“

Co pro vás dvoubodová ztráta znamená v souboji o druhé místo? Nebude se více koncentrovat na MOL Cup?

„Věděli jsme, že musíme vyhrát nejbližší zápas. Nepodařilo se nám to. Hrajeme zase ve středu, musíme to odčinit. Nemyslím, že by bylo správné vsadit všechno na jednu kartu. Liga je pro nás stále zajímavá. Ve hře jsou příčky, které zaručují účast v pohárové Evropě. Na tom musíme pracovat na plný plyn. Věřím, že se rychle oklepeme a vyhrajeme v Teplicích.“

