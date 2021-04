Sparta před bitvou o druhé místo vzývá Letnou. Úspěch, nebo deprese?

Velkou část sezony vykazovala lepší výsledky ve venkovních zápasech. S příchodem Pavla Vrby se ale tenhle trend otočil. Zatímco z posledních tří výjezdů se Sparta vrátila s jediným bodem (a bez gólů), doma zůstává stoprocentní. Navázat na to chce i dnes proti Slovácku (18.30). V přímé bitvě o druhou příčku, která znamená účast ve druhém předkole Ligy mistrů. „Doma jsme silní. Věřím, že to zvládneme,“ burcuje stoper Ondřej Čelůstka.

Mnoho let platilo, že Sparta povětšinou bodově krvácela především mimo svůj stadion. Pod trenérem Václavem Kotalem se to v probíhajícím ročníku změnilo, do 16. kola nechali Letenští venku ležet pouze pět bodů. Tedy méně než doma.

S Pavlem Vrbou je situace přesně opačná. Venku to Pražanům drhne, po remíze 0:0 v Českých Budějovicích přišly porážky 0:2 a 0:1 na Slavii, respektive v Jablonci. Doma je to ovšem úplně jiná hudba. Pro rudé mnohem příjemnější. Pět utkání, pět výher. Stoprocentní úspěšnost.

„Doma jsme hodně silní,“ pokyvuje hlavou pro klubový web stoper Ondřej Čelůstka. „Doma se nám na výborném hřišti hraje dobře,“ přitakává křídelník Srdjan Plavšič.

Pohled na čísla to ostatně potvrzuje. Ve zmíněných pěti duelech Pražané nasázeli hned čtyřikrát alespoň čtyři góly. Teplicím jich nafedrovali na cestu dokonce sedm. Právě domácí bilance je něco, k čemu se favorit po dvou prohrách v řadě před očekávanou vřavou se Slováckem upíná.

„Nastavení po posledních dvou zápasech není takové, jaké bychom si představovali. Je to hodně o hlavě, abychom se zklidnili a dali se do pohody. Doma nám to jde. Věřím, že to zvládneme,“ zdůraznil Čelůstka.

Sparta má nejvyšší čas, aby po výpadku opět přeřadila na co nejvyšší rychlostní stupeň. Kýžené druhé místo, které znamená vstupenku do kvalifikace o Ligu mistrů, totiž nemá v kapse. To ani náhodou. Mlsně po něm pokukují i další kluby, jedním z nich je právě Slovácko.

„Je to mužstvo, které hraje dlouho pohromadě. Někteří hráči tam jsou i sedm nebo osm let, týmu hodně pomohl Milan Petržela. Hrají týmově, ale věřím, že si s tím poradíme,“ doufá asistent trenéra Zdeněk Bečka.

Před dnešním mačem je mezi oběma rozdíl pouhého bodu, Sparta má ovšem jedno utkání k dobru. Pokud potvrdí sílu v domácím prostředí, ke splnění vytyčeného může učinit důležitý krok. Jakákoli bodová ztráta by naopak znamenala propad do ještě hlubší deprese. Zapomínat totiž nelze ani na Jablonec, i soubor ze severu je reálně ve hře o druhý štráf.

„Fotbal jsme určitě hrát nezapomněli. Je jenom na nás, abychom to teď proti Slovácku ukázali,“ konstatuje Plavšič.

Letenští navíc mají svému sokovi co oplácet, na poslední rande v hlavním městě totiž mají sladší vzpomínky Moravané. V červnu 2019 zvítězila parta kouče Martina Svědíka 2:0. Sparta teď může vrátit úder.

Sparta doma pod Vrbou liga

Karviná 4:3

Příbram 4:0

Teplice 7:2

pohár

Baník 1:0

Jablonec 4:1