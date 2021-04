Zklamaný kapitán Zbrojovky Pernica: Nechci být podepsaný pod sestupem

Přiznává, že ho neutěšená situace v tabulce deptá. Triumf v Českých Budějovicích měl Brno nakopnout, jenže místo toho přišla další domácí ztráta. Body si odvezly Pardubice. „Hrozně jsem se na tento zápas těšil. Cítil jsem se dobře. Nic jiného než výhru jsem si nepřipouštěl,“ přiznal Luděk Pernica, jenž nosí při absenci Pavla Dreksy kapitánskou pásku.

Jak moc prožíváte boj o záchranu?

„Deptá mě to hodně. Jsem z toho obrovsky zklamaný. Udělám všechno pro to, abychom nesestoupili. Teď už platí to klišé, že každý zápas je pro nás hodně důležitý a existenční.“

Proč jste neuspěli proti Pardubicím?

„Chtěli jsme po Budějovicích vyhrát. Z venku vozíme body pravidelně, ale domácí série bez výhry je strašně dlouhá. Co jsem tady, máme kříž se Zlínem a se Slavií. Jinak prohry. Teď si můžeme říkat, že i ten bod by byl dobrej... V prvním poločase to bylo takové obehrávání. Možná jsme byli opticky lepší v mezihře, ale nevyústilo to ve větší ohrožení brány. Před poločasem jsme neuhlídali standardku Pardubic. Nemůže se nám stávat, že balon projde celou šestnáctku až na zadní tyč. To je nejhorší, co se může stát.“

Přesto jste to mohli po půli otočit…

„To je taková klasika v Česku. Když prohráváte, nemáte, dá se říct, co ztratit. Byli jsme všude první, oni nevěděli, kam skočit. Paradoxně měli šanci na 0:2. Zachránila nás tyč. Otřepali jsme se, vyrovnali, jenže pak jsme dostali na 1:2. Z toho už jsme se neoklepali. Je to hodně špatný. Ve středu potřebujeme na Slovácku vyhrát.“

Považoval jste tohle utkání za klíčové?

„Mohli jsme se od něho ještě víc odpíchnout a dostat se na dostřel týmům, co jsou o něco nad námi. A hlavně jsme mohli poprvé v sezoně dvakrát po sobě vyhrát. Motivace byla obrovská, ale opět jsme to nezvládli. Zítra se budeme na sebe zase jen koukat.“

Jak moc vám chybí klasický střelec?

„Na tohle bych se neodvolával a nevymlouval se. Na hřišti je nás jedenáct. Když můžu dát z pozice stopera branku v Karviné nebo v Boleslavi, proč bych ji nemohl dát každý zápas? Spíš to beru takhle. Samozřejmě je pravda, že nemáme úplně klid ve finální fázi. Pracujeme na tom, ale aby nebylo pozdě. My si ale s klukama věříme. Hlavně já jim věřím.“