Klobouk dolů, jak to Kudy zvládá, smekl Kuchta. Z EL jsme pokopaní

Po faulu na něj to přišlo. Penalta, hrdina Ondřej Kúdela. „Je to obrovský profík, klobouk dolů, jak to zvládá,“ smeknul útočník Jan Kuchta, který na hřiště přišel až během druhé půle, ale díky tomu, že právě jeho fauloval Marios Pourzitidis, pomohl k výhře1:0.

Sudí Karel Hrubeš ale nejdřív ten zákrok na vás nepískal, byl jste si jistý, že to video zvrátí?

„Byl jsem si jistý. Přál jsem si, aby to bylo zkontrolováno videem, na jeho popud pak pan Hrubeš tu penaltu písknul. A oprávněnou. Jinak bych si to vzal sám, nebo hledal lépe postaveného spoluhráče. Kudy (Ondřej Kúdela) ji pak krásně proměnil.“

Liberec - Slavia: Pourzitidis nakopl ve vápně Kuchtu, po zásahu VAR hosté kopou penaltu!

Liberec - Slavia: Kúdela bombou proměnil penaltu, sešívaní vedou 1:0!

Ondřej Kúdela je na penalty určený, bylo jasné, že půjde?

„Je určený spolu s Nicem Stanciem. Když není na hřišti ani jeden z nich, většinou se o to nějak dohodneme s ostatníma klukama. Ale Kudy, když je na hřišti, tak to prostě kope a s přehledem.“

Jsou na něm nedávné události, které ho provází, znát?

„V zápase s Libercem přesně ukázal, jaký je. Fantastický hráč, fantastický klub, jsme rádi, že ho máme. Je to obrovský profík, klobouk dolů, jak to zvládá. Na něm to vůbec není znát. Furt jen pozitivní emoce.“

Udělali jste touhle výhrou důležitý krok k titulu?

„Každý zápas je pro nás důležitý, chceme pořád získávat tři body, snažíme se. Tohle je samozřejmě ohromně důležité.“

Ale šancí obecně moc nebylo, že? Možná kromě penalty ještě chvíli předtím ta vaše střela zblízka…

„Bylo to velmi těžké utkání, Liberec je kvalitní mančaft a navíc terén tu nebyl vůbec dobrý, hodně zapískovaný. My tomu chtěli přizpůsobit hru, která nám zrovna není vůbec vlastní, ale kluci si na to postupem zápasu pěkně zvykli a dokázali jsme to využít. Jsme rádi, že vezeme z takového zápasu tři body.“

Co bolest, únava?

„Jsme z Evropské ligy trochu pokopaní, sil nemáme hodně, ale myslím, že se s tím pereme statečně. I silou vůle jsme to teď dokázali zvládnout, což je moc důležité.“