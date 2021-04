Nenápadný střelec Kúdela je zpět. Vzal to na sebe, chválil Trpišovský

Ondřej Kúdela se v Liberci vrátil do sestavy Slavie • ČTK

Doširoka roztáhl ruce. Vítězné gesto. „Jsem zpátky!“ jako by tím vyhlásil. A pak si ještě dvakrát pořádně zapumpoval zaťatou pěstí. Ondřej Kúdela nastoupil skoro po měsíci v sestavě Slavie, během té doby ho zastavovalo zranění a vyšetřování UEFA, která mu nakonec napařila tvrdý trest. Vrátil se v sebevědomém stylu: necelých deset minut před koncem si stoupl k penaltě a rozhodl těsné utkání v Liberci. „Jsem rád, že to vzal na sebe,“ potěšil kouče Jindřicha Trpišovského.

Je to skoro k nevíře, ale nešlo zase o tak výjimečný moment. Ondřej Kúdela je společně s Peterem Olayinkou čtvrtý nejlepší střelec Slavie v lize. Dotáhl se na něj svou celkově šestou trefou v sezoně, nenápadný střelec… Co už nešlo přehlédnout, bylo, jak se postavil k rozhodující chvíli.

Rozhodčí Karel Hrubeš se rozběhl necelých deset minut před koncem za lajnu k monitoru. Jan Kuchta se totiž předtím ve vápně domácích skácel po souboji se záložníkem Mariosem Purzitidisem. Nejdřív nic, hrálo se dál, než do rychle toho vstoupil se svým upozorněním videoasistent Ondřej Berka.

Opakované záběry odhalily kopanec do Kuchtova lýtka, penalta! A k ní nakráčel… Ondřej Kúdela. Neohroženě. Ve stylu „Já to rozhodnu, ať už se kolem mě děje cokoliv“. Aby ne, na penalty je společně s Nicolaem Stanciem určený. Klidně ale mohl z rozhodující chvíle vycouvat. Přenechat exekuci sice rumunskému spoluhráči už nešlo, ten šel v 60. minutě ze hřiště… Ovšem klidně komukoliv jinému, kdyby se necítil…

Jeho rána letí hezky do levé šibenice, brankář Milan Knobloch nemá téměř žádnou šanci. Kúdela roztáhne ruce, a když ho doběhnou šťastní spoluhráči, ještě si dvakrát zapumpuje pěstí. Možná na důkaz úlevy, možná na důkaz toho, že se prostě nedá.

Díky tomuhle silnému momentu vyhrála Slavia v Liberci 1:0. V jinak urputném utkání, ve kterém by gólové šance na jedné ruce napočítal i nešikovný domácí kutil. Tu největší měli taky „sešívaní“ těsně před tou penaltou, Stanislav Tecl přiklepnul míč Kuchtovi, jenže jak byl blízko Knoblochovi, nedokázal svou střelu umístit kolem něj.

Kúdela naposledy nastoupil v sestavě ligového lídra v domácím utkání proti Opavě, tedy v tom, které následovalo po incidentech v Glasgow, a které předcházelo reprezentační přestávce. Během ní pak – v utkání ve Walesu – schytal tvrdý úder loktem od domácí hvězdy Garetha Balea.

I to mu, kromě rozjetého vyšetřování okolo údajného rasismu vůči záložníkovi Rangers Glenu Kamarovi, zkomplikovalo návrat na hřiště. Zápas v Brně vynechal právě kvůli otoku a zhmoždění nosu, pro čtvrtfinále Evropské ligy s Arsenalem měl utrum od UEFA, derby mezitím taky neabsolvoval.

Tohle byla první možnost, jak se po zranění vrátit do sestavy. A taky proto, že utkání domácí soutěže nespadají pod trestní sazbu, která se váže „jen“ na všechny klubové a reprezentační soutěže UEFA. Tedy kromě Evropské ligy třeba i na letní EURO.

„Jsem rád, že se vrátil, je to pro nás důležitý hráč. Nebylo to pro něj jednoduché, dlouho nehrál soutěžní zápas, je po úraze, po antibiotikách, ale zvládl to dobře,“ ocenil Kúdelu kouč Jindřich Trpišovský.

Zápas odkroutil bez potíží, s přehledem. A ještě s velkým finále. Jen pozápasový rozhovor si odpustil, na něj se i přes dotaz redakce nehrnul.

