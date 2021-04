Svědík: Druhé místo? Nemáme kádr jako Sparta. Skvělého brankáře zdupe

Ani druhý pokus nevyšel. Stejně jako doma v Uherském Hradišti i v Praze padlo Slovácko v souboji se Spartou o jeden gól. Letenští a Pardubice jsou tak jedinými celky, které dokázaly v sezoně dvakrát sebrat Moravanům všech šest bodů. Co na to trenér Martin Svědík? „Nehledal bych v tom spojitosti. S Pardubicemi jsme přestali hrát náš fotbal. Se Spartou to bylo o jediném gólu. Bohužel, vstřelili ho oni a ne my,“ vyprávěl zklamaně po hubené prohře.

Sparta vás i podruhé v sezoně porazila. Co tentokrát rozhodlo?

„Začali jsme dobře, Spartu jsme do ničeho nepustili. Vznikaly nám možnosti k zakončení, bohužel to rozhodlo – špatné řešení předfinální a finální fáze. Ve druhém poločase už jsme téměř nic neměli a Sparta získala převahu, což paradoxně vygradovalo po naší standardce, kdy jsme inkasovali.“

Druhá přímá střela na branku přišla v posledních 15 minutách. Budete hráčům vyčítat nedostatek střeleckých příležitostí?

„Jednoznačně. Místo centru či střelby jsme kolikrát něco vymýšleli. Sráželi nás nepřesné přihrávky a z toho pramenila i špatná předfinální fáze. Bylo to typické utkání o první brance. Bohužel ho vstřelila Sparta. Kdybychom to byli my, vývoj by byl jiný.“

Ukázalo se, že unavený tým už nestíhal čerstvé rychlostní hráče v podobě Plavšiče a Wiesnera?

„Na rozdíl od top klubů nemáme tolik široké kádry, abychom nechali některé kluky spočinout. V posledních 14 dnech hrajeme dva zápasy týdně. Navíc po tom všem, co nás postihlo. Do toho nám vypadli Kalabiška a Cicilia. Chybí nám Daníček s Navrátilem. To jsou hráči z klíčové osy.“

SESTŘIH: Sparta - Slovácko 1:0. Klíčová výhra v boji o LM, vystřelil ji Wiesner

Věříte, že jste i nadále v bitvě o druhé místo?

„Ne že bychom o tom nemluvili, ale nevytváříme na sebe tlak, že nutně musíme skončit druzí. Musíme nabrat síly. Mužstvo je hodně zasažené. I proto jsem před pár týdny říkal, že je brzy mluvit o pohárech, kdy zbývala ještě spousta kol. Hodně nás zaskočilo, že jsme museli odehrát zápas s Olomoucí krátce po karanténě. Myslel jsem, že dostaneme čas, abychom se trochu nadechli.“

Potěšil vás aspoň výkon brankáře Víta Nemravy, který sparťanům pochytal tři čtyři další branky?

„Jasně, byl to zápas, kdy si zachytal. Ale já viděl především ty špatné věci. Především v prvním poločase mu pár věcí vyčtu. Hlavně co se týká rozehry. Víťa na sobě musí neustále pracovat a dokazovat, že je jedničkový brankář.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 70. Wiesner Hosté: Sestavy Domácí: Nita – Sáček, Vitík, O. Čelůstka (30. Souček), Polidar – Pavelka, Ladislav Krejčí ml. – Moberg Karlsson (63. Wiesner), Dočkal (C) (85. Karabec), Ladislav Krejčí st. (63. Plavšić) – Hložek. Hosté: Nemrava – Reinberk, S. Hofmann, Mich. Kadlec (C), Divíšek (82. Šimko) – Havlík, L. Sadílek – M. Petržela (82. Jakub Rezek), Kohút (75. Kubala), Jurečka (71. Tomič) – Kliment. Náhradníci Domácí: Heča, Karabec, Minčev, Plavšić, Souček, Trávník, Wiesner Hosté: Rezek, Bajza, Kubala, Mareček, Tomič, Srubek, Šimko Karty Domácí: Vitík, Polidar Hosté: Kliment Rozhodčí Julínek – Paták, Podaný Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč

