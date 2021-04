Rozbor cen hvězd Slavie: Provod a Zima nejvíc rostou, Stanciu tolik ne

Tažení Slavie do čtvrtfinále Evropské ligy nezůstalo bez odezvy ani na renomovaném serveru Transfermarkt.de, který čerstvě aktualizoval hodnoty hráčů z FORTUNA:LIGY. Podle něj zůstává nejcennějším sparťanský talent Adam Hložek, který si drží odhadovanou cifru 312 milionů korun. Slávistický objev Abdallah Sima se mu přiblížil. Za ním figuruje brankář červenobílých Ondřej Kolář a další čtyři slávisté, jejichž cena se měnila. Slavia má celkově (2,025 miliardy korun) o 855 milionů korun dražší kádr než Sparta (1,17 miliardy korun).

Abdallah Sima (19)

záložník, útočník

cena od 27. prosince 2020: 208 milionů korun

cena od 19. dubna 2021: 286 milionů korun

nárůst ceny: 37,5%

bilance v mezidobí

soutěžní zápasy (včetně reprezentace)/góly: 17/5

Do jara vstoupil působivě jako na podzim. Očaroval například trenéra Leicesteru Brendana Rodgerse, který o něm slávistickému kouči Jindřichu Trpišovskému říkal, jak je to fantastický hráč. Že by signál pro letní interes? V poslední době mu trochu klesla forma, pere se i se zdravotními problémy.