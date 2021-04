1+1? Rondič se naštval a odpověděl Hoftychovi. Konečně, usmíval se

Do posledních tří utkání šel liberecký útočník IMAD RONDIČ (22) jen jako střídající, což ho neuspokojilo. Chtěl víc, proti Opavě dostal zase šanci od začátku. A tah vyšel perfektně: vytáhlý Bosňan vstřelil vítěznou branku, pak asistoval Michalu Sadílkovi. Slovan vyhrál 2:0. „Byl zdravě naštvaný, že teď moc nenastupoval, tak jsem mu řekl, ať se ukáže. Byl velmi platný ve vzdušných soubojích i rychlostních věcech. Dvakrát to vyřešil skvěle, pak už to byl zase on, hlava mu šla jinam,“ hodnotil jej s úsměvem kouč Pavel Hoftych.