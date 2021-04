Střelec Kuchta velí k titulu i rekordu: Na Bohemians se tomu oddáme

Máte tedy myšlenky na Krále střelců po tomhle upracovaném vítězství?

„Teď moc ne. Jsem rád, že jsem byl zase v základu, tohle jde teď ale mimo. Nebavím se o tom, chci hlavně pomáhat mančaftu týmovými výkony, abych byl prospěšný. Prostě to beru tak, že máme tři body, což je dobře z týmového pohledu, ale víc bych to snad ani nerozebíral, protože náš výkon byl hrozný. A ještě jsme vyrovnali ten československý rekord v neporazitelnosti. Jinak žádná pozitiva vyjmenovat nejdou.“

Zrovna ten rekord můžete na Bohemians překonat a s tím i získat titul. Takže ve vršovickém derby dvojí motivace?

„Je to tak. Jsem rád, že jsem se mohl pod rekord podepsat, na druhou stranu tohle mi dojde asi až časem. Jsem tu teprve rok, užívám si každý zápas, a že tu vůbec můžu s klukama být. Dojde mi ale až časem, že jsme v historii. Je to velká motivace, jak ji změnit, přepsat. Když už jsme takhle daleko, bylo by špatně, kdybychom to nechtěli.“

A titul?

„Chceme ho hned, dotáhnout hned první mečbol. A pak se budeme soustředit na pohár. Byl by to první snový krůček, který bychom si mohli odškrtnout a udělat hlavně radost fanouškům. Hlavně ať na Bohemce vyhrajeme, oddáme se tomu.“