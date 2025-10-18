Hyský hodnotil první dny v Plzni: Úplně jiné prostředí. Vím, že se čeká progres
Podepsal smlouvu v klubu, který má obrovské ambice. O to větší s novým majitelem Michalem Strnadem. A to je pro trenéra Martina Hyského obrovská změna. Dosud v první lize působil ve skromné Karviné, kterou tento týden definitivně opustil. „Byl jsem rozhodnutý, že chci do Plzně. Jsem rád, že to dopadlo a beru to jako velký závazek a krok dopředu,“ zdůraznil Hyský po vítězné premiéře proti Bohemians (1:0).
Byl jste nervózní na lavici Plzně?
„Stoprocentně. Vnímáte, že jde o úplně jiné prostředí, které je maximálně ambiciózní, ale současně schopné vám vytvořit pro práci maximální komfort, což je velká výhoda. Na druhou stranu nejsem naivní a vím, že se čekají výsledky a progres. Na to jsem připravený.“
V čem to bylo jiné než v Karviné?
„Já jsem nervózní asi před každým zápasem. Vytvářím si tlak sám na sebe, abychom soupeře načetli a předali klukům informace, které nám pomůžou. Mám respekt před kabinou, která je tady v Plzni. S respektem ke Karviné jde o hráče, kteří toho mají víc za sebou. A věřím, že spolupráce bude kladná a ku prospěchu všech.“
Dali jste si s vedením klubu cíl, kde chcete po první sezoně skončit?
„Plzeň je tým, který potřebuje a chce hrát poháry. Takže nebylo třeba nic říkat. Musíme být na umístění, které nám zaručí účast v evropském poháru v další sezoně.“
Ulevilo se vám, že jste premiéru v Plzni zvládl za tři body?
„Když přijde nový trenér, jde o impulz pro mužstvo. A když se vyhraje, má to ještě větší cenu. Takže jsem rád za výsledek. I když to byl dneska těžký zápas. Bohemka má za sebou velmi dobrou sérii, neprohrála šest ligových zápasů v řadě.“
Jak se jí povedlo přerušit?
„Prvních třicet minut jsme ovládli. Viděl jsem velkou chuť a kvalitu. Jediné, co nám chybělo, byla kvalita v zakončení. Z těch šancí má padnout víc než jeden gól, tím bychom si všechno zjednodušili. Bohemka po poločase reagovala a změnila rozestavení. Chviličku jsme klukům dávali informace, jak se chovat při napadání. Vše rychle chápali. Je vidět, že Plzeň má zkušené mužstvo, které si s tím poradí.“
Přesto se Bohemians vrátili do hry.
„Souhlasím, že jsme měli zápas víc kontrolovat. Byli jsme netrpěliví a neměli kvalitu, kterou potřebujeme. Na druhou stranu chci od mužstva jiné věci, než na jaké bylo doteď zvyklé. Hráči měli málo času, aby všechno navnímali a natrénovali. Jsem rád, že jsme zápas zvládli vítězně a s čistým kontem. Chci klukům veřejně poděkovat za toto utkání.“
Největší změnou je přechod na čtyřku v defenzivě. Co po hráčích vyžadujete?
„Nechci chodit úplně do detailu. Jde mi o to, aby tým pode mnou byl variabilní. Nezáleží na tom, jestli hrajeme na tři, nebo čtyři obránce. Reagujeme vždy na to, kde je soupeř, kde je míč a kde se na hřišti zrovna nacházíme. Snažíme se to rozestavení vůči hře korigovat a upravovat.“
Nechci kritizovat, co v Plzni bylo
Možná překvapivě jste využil Karla Spáčila na pozici defenzivního záložníka. Vyšlo vám to?
„Pro něj to bylo trochu větší překvapení, větší šok. Říkal jsem mu hned první den, že tahle možnost existuje. Hrával tam v Prostějově, i když to byla třetí liga, jiná úroveň. Ale v Hradci ukazoval, že je konstruktivní a dobrý v rozehrávce. Myslím, že tu roli zvládl.“
Jak konkrétně reagoval?
„Trochu s podivem, ale přijal to. Nechci z Karla dělat navždy středního záložníka, ale je to varianta, o které vím a kterou chceme využívat.“
Střídal nakonec kvůli zdravotním potížím? Jak na tom je?
„Nechci se k tomu ještě moc vyjadřovat. Víte, že měl problémy s otřesem mozku a zase dostal úder na hlavu. Proto byl vystřídaný.“
Jak dál chcete Plzeň změnit?
„V Plzni bylo spoustu pozitivních věcí, nechci kritizovat to, co bylo. Ale určitě vnímáte, jakou já mám filozofii. Chci, abychom byli nepříjemní bez míče a nedali soupeři čas na to, aby se správně postavil. Když nebudeme na míči, chci, abychom šli do toho naplno a neodpočívali. A když ho získáme, abychom měli kontrolu nad tempem zápasu.“
Co to znamená?
„Abychom nehráli míče hned po první přihrávce nahoru. A to chce čas. Současně se nechci zbavovat věcí, které jsou skvělé a které má Plzeň za tu úspěšnou dobu naučenou. Jsou tady výborně vybavení hráči, ale musíme být variabilní.“
Možná byste chtěl odstranit to, že se Plzeň v minulých zápasech při vedení příliš zatáhla.
„Nechci koukat na to, co bylo v minulosti. Začíná nová kapitola. Nepřipomínali jsme si, že by Plzeň v posledních zápasech prohrála utkání v posledních minutách. Dneska jsem viděl, že jsme nějak od toho extra neustoupili. Aktivita bez míče tam byla, ale musíme se zlepšit ve hře s balonem. To byl důvod, proč jsme neměli zápas pod větší kontrolou a ztráceli balony. Chci ale pochválit defenzivní práci, protože Bohemka si i tak moc šancí nevytvořila.“
