Galásek v Baníku načíná čtvrtou epizodu. Proč nevyšla první trenérská volba za Hapala?
Tomáš Galásek načal svou čtvrtou epizodu v Baníku. Nejdřív coby jeho odchovanec vyrazil do holandského světa, aby se na konci kariéry vrátil domů, během půlroku uchvátil tuzemsko a ještě si řekl o bundesligovou smlouvu. Před čtyřmi lety fungoval v Ostravě jako asistent a dočasný kouč, nyní poprvé se vším všudy přebírá sám zodpovědnost za áčko jako jeho hlava. Co od Galáska čekat? A proč po odvolaném Pavlu Hapalovi nevyšla domluva s původní trenérskou jedničkou?
Až Baník v neděli po poledni vyběhne na vítkovickém stadionu k zápasu s Hradcem Králové, už to bude na novém trávníku. Přivezly ho kamiony z Itálie a všichni věří, že se chytí lépe než ten letní z Maďarska. I díky vyhřívání, které správci po úterní pokládce koberce pro jistotu vzhledem k počasí již zapnuli.
Pro nového kouče Tomáše Galáska fajn zpráva. Stejně jako jeho předchůdce Pavel Hapal se bude chtít prezentovat atraktivním kombinačním způsobem hry. „Fotbalem, který se bude líbit a ve kterém fanoušci rozeznají nějaký trenérův podpis,“ prohlásil hned po úvodní jednotce na Bazalech.
Ostatně zeptáte-li se hráčů, zejména středopolařů, kterým Galásek rovněž byl, z minulé éry, poví vám Matěj Šín nebo Filip Kaloč pouze superlativy nad individuálním přístupem. A vzhledem k tomu, že z úspěšné osy hřiště odešli čtyři lídři, bude se jakýkoliv taktický impuls pro Davida Planku, Ondřeje Kričfalušiho a další nováčky tuze hodit. Čím rychleji se nakopnou, tím lépe.
„Za ten rok, co jsem poznal pana Galáska jako asistenta a později jako hlavního trenéra, tak komunikace směrem k hráčům byla fantastická. Jsem přesvědčený, že hráči za ním půjdou. Top člověk a persona!“ vzpomíná a chválí stoper řecké Kifisie Jakub Pokorný.
Nicméně existují i otazníky.