Bídné léto je fuč! Trmal zpátky ve formě chytil penaltu: Od naší ofenzivy čekám víc
Dlouho se nad ním snášel cejch nejdražší teplické posily za poslední roky. O to většímu tlaku, který se ještě stupňoval v průběhu léta po kiksech v duelech proti Slavii nebo Slovácku, čelil od fanoušků. Zároveň Severočechům zoufale scházely body. Teď brankář Matouš Trmal prožil patrně nejlepší zápas po svém trvalém příchodu Na Stínadla. Skvělý výkon korunoval chycenou penaltou Michalovi Hlavatému. Teplice díky tomu ve 12. kole Chance Ligy získaly bod proti Liberci (1:1).
„Bez něj bychom už v lize nebyli,“ zastával se Trmala v srpnu trenér Zdenko Frťala. Nyní gólman ukázal, proč patříval k tuzemské špičce, což mu v minulosti zajistilo angažmá v Portugalsku. Zneškodněný pokutový kop pro změnu historicky nejdražšímu hráči Liberce ovšem za satisfakci nepovažuje.
„Vykoupení za Slovácko? Vůbec, to je dávno pryč,“ odmítl vzpomínku na kolosální hrubku z počátku aktuální sezony. V Teplicích přesto čelí nevděčné pozici, kdy jeho spoluhráči před ním proti většině soupeřů spíš brání a každá jeho chyba proto může rozhodnout.
„Takový bývá úkol gólmana, za mnou už nikdo nestojí a nepomůže. Snažím se využívat služby mentálního kouče, pomáhá mi to. Stejně jako rodina a fantastická manželka. Od zápasu na Slovácku uplynula nějaká doba. Mentálně to tehdy nebylo ideální, ale zase jsem od té doby ušel kus cesty, což mě posílilo. A měl bych být natolik zkušený, abych tým držel,“ zamyslel se bývalý mládežnický reprezentant.
To proti Liberci bezezbytku potvrdil a navrch vystihl Hlavatého desítku. „S Míšou se známe, měl jsem intuici. Viděl jsem jeho penaltu v Boleslavi a čekal, že by ji mohl kopnout podobně. Snažil jsem se na něj počkat, abych ho dostal na pravou stranu. Přečetl jsem jeho záměr a asi to vypadalo jako jednoduchý zákrok,“ mrkl Trmal.
Kluci byli na infuzích, řekl Kováč
Pokutovému kopu paradoxně čelil na druhé straně hřiště i liberecký Tomáš Koubek. Přestože vystihl směr, Bílkovu exekuci nezachytil. „Ve statistikách zatím moc penalt nemá. Déle jsem stál, šel podle pocitu. Nakonec střela byla dobře umístěná a nestihl zareagovat. Současní hráči české ligy jsou pro mě noví a penalta bývá o štěstí. Matouš se asi připravil lépe,“ hořce se usmál.
Liberec na manko odpověděl v závěru, plusový jeden punkt stejně příliš nebral. Navzdory faktu, že se mu v Teplicích dlouhodobě nedaří. „Ztráta. Nestačí nám vzhledem k tomu, že jsme k sobě všichni v kabině kritičtí, stejně jako předtím s Bohemkou. Protože jsme měli pocit, že jsme dokázali odehrát vyrovnané zápasy se Slavií, Plzní a pak je pro nás rána, když nevyhrajeme zápasy, od kterých očekáváme, že je zvládneme,“ litoval Koubek.
Omluvenkou nebyla ani personální kalamita, jež způsobila liberecké přeskupení do tří stoperů. „Proletěla u nás viróza, kluci nebyli fit. Někteří do čtvrtka ani netrénovali, byli na infuzích,“ vysvětlil Radoslav Kováč.
„Nahoře jsme neuhráli skoro žádný balon. Nemůžete si odpočinout, když celý druhý poločas bráníte. Čekal jsem, že nám ofenzivní hráči pomohou udržet míč,“ reagoval Trmal. „Říkám to nerad, ale s bodem musíme být spokojení,“ kontroval Frťala.
I kvůli těmto nedostatkům bude chtít Frťala patrně posílit v útoku. „Víme, že tohle není pozice Johnyho Auty. Klobouk dolů, jaké výkony předvádí. Pulkrab byl zraněný, stejně jako Láďa Krejčí. Byli jsme rádi, že se Kozák konečně prosadil na Dukle. Když se nadřeme na zisk míče, hned první druhou přihrávkou o něj přijdeme. Můžeme to probírat interně, ale je to předčasné,“ předeslal trenér směrem k lednovému otevření transferového okna.
Hodit by se mohl i případný návrat Tadeáše Vachouška z hostování ve Zbrojovce Brno. „Patří mezi jména, o kterých se bavíme, ale nedovedu říct, jaká bude situace za dva měsíce,“ uzavřel.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|2
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Bohemians
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|16
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu