Trousil po premiéře: Manželka mi řekla, ať se chovám důstojně. Jsem pozitivní
Na tiskovce působil tak, jak požadoval od hráčů. Ukázal energii. Jan Trousil byl podobně rázný, jako býval ve svých stoperských časech na hřišti. Nový trenér Pardubic má za sebou první zápas jako hlavní kouč v lize, bere výhru 2:1 nad Mladou Boleslaví. „Na hřišti jsem býval emotivní, vím, že bych se jako trenér měl mírnit, ale prožívám to stejně,“ vykládal ve zpovědi, která trvala dobrých pětadvacet minut.
Takže takový budete?
„Kdo se dívá, lehce si odpoví. Možná jsem chtěl být flegmatik, ale moc to nejde. Narodil jsem se v Kutné Hoře, přijeli rodiče, táta byl na fotbale snad poprvé od doby, co jsem přestal hrát ligu. K tomu deset kamarádů, další z Moravy, manželka s klukama. Byl jsem pod obrovským tlakem.“
Kvůli tomu, že je na vás najednou nejvíc vidět?
„Manželka mi říkala: Hlavně na kluky neřvi, chovej se důstojně, je to v televizi. Snažíte se mít nějakou tvář, ale už na hřišti jsem byl emotivní.“
Teď můžete být v euforii, ne?
„Neřekl bych to přesně tak. Už jsem byl hlavní trenér ve Vyškově, ale to byla druhá liga, tady je to o level jinde, pak jsem byl asistent pana Koubka v Plzni. Tady jsem odpovědný za chod týmu plus realizáku a prostě nechcete nikdy prohrát. Najednou to prožíváte trochu jinak.
Jak to myslíte?
„Nemůžete být nervózní, protože by to kluci poznali, musíte je pořád nějakým způsobem povzbuzovat. Samozřejmě, když mají v 85. minutě roh, může to tam padnout, jenže se nesmíte zhroutit. Je potřeba být pozitivní, když se to stane, tak se to prostě stane. Ale klukům jsem věřil, byli dobře nastavení.“
Nechyběl vám pojišťovací gól?
„Samozřejmě, že mi vadí dohrání situací, kdy jsme mohli dát na 3:1, ale budu se opakovat: Kdybychom po nich řvali, dělali tam divadlo, proč to nedali, ta energie by prostě nebyla dobrá. Viděl jsem, že kluci šlapali jeden za druhého, což je něco, od čeho se můžeme odrazit. Takže žádná přehnaná euforie ani v opačném případě kritika. Jsme jenom lidi, snažíme se se to každý dělat nejlíp. Možná je dobré, že jsem to hrál stejně jako další kluci v realizáku, a tak vím, jak se hráči cítí.“
Možnosti na konci však byly fakt velké. Opravdu jste byl jen pozitivní?
„Trochu to rozliším. Chci být pozitivní, ale zase nebudu sluníčkář, který bude za všechno chválit. Když se stane nějaká technická chyba, nebudu tam vyvádět a řvát, že to tomu klukovi odskočilo. Pak si to ukážeme. Nepříjemnej a zlej budu v případě, když se mi hráč při osobním bránění vykašle na soupeře a dostaneme gól. Když ví, že se musí zatáhnout, protože tam má Boleslav rychlého Solomona nebo odskočeného Kostku, my se na to připravíme a on to neudělá, budu v kabině naštvanej a zvýším hlas. Každý v lize, trenéři i hráči, chce tu práci, každý se o ni pere.“
Zvýšil jste o poločase hlas na útočníka Filipa Vechetu?
„Řekli jsme mu, že to toho měl být víc zapojený v prvním poločase, i když byl na druhou stranu v gólové akci. Není možné, aby Králik s Prebslem neměli vůbec problém s tím, že by šel do nějakého náběhu. Každopádně dostal pokyn, že od něj potřebujeme, ať se vydá co nejvíce, nemůže jen stát mezi stopery zády k bráně, je nutné, aby je začal aktivně trhat. Po přestávce začal pracovat mnohem líp, ale věděli jsme, že kolem 60. minuty tam půjde Smékal, to bylo připravené.“
V sestavě byla i nečekaná jména jako Jan Trédl. Jak jste vůbec stavěli základní jedenáctku?
„V úterý jsme oficiálně převzali mužstvo, ale věděli jsme to už od neděle. Hned jsem se spojil s Pavlem Němečkem, s kterým jsme dělali profilicenci, jsem rád, že tady je. Mluvil jsem s Jirkou Krejčím, volal jsem i Davidu Střihavkovi, prostě jsem klasicky zjišťoval, co potřebujeme, abyste věděli, co tady máme za sígry, za kluky v týmu. Botos byl zraněný, Patrák mimo kvůli kartám, to je pět gólů, zužuje se vám to. Navíc jsme viděli takovou přemíru snahy, říkali jsme klukům, aby se nepokopali. Každý trenér z realizáku napsal sestavu a shodli jsme se na osmi jménech. Ve středu jsme měli velkou hru, přibyl další a také jsme čekali, jak budou vypadat kluci, co byli na nároďáku.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|2
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Bohemians
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|16
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu