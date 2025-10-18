Předplatné

Krejčí přispěl k prohře na Sunderlandu vlastním gólem. Arsenal zůstává po výhře první

Ladislav krejčí v dresu Wolverhamptonu
Ladislav krejčí v dresu WolverhamptonuZdroj: Profimedia.cz
iSport.cz, ČTK
Anglie - Premier League
Fotbalisté Wolves stále čekají na první ligovou výhru v sezoně, v 8. kole padli i na půdě nováčka ze Sunderlandu. K prohře 0:2 smolně přispěl i Ladislav Krejčí, který si v závěru vstřelil vlastní gól. Na úvod víkendu porazila londýnská Chelsea trápící se Nottingham 3:0, Manchester City zvítězil 2:0 nad Evertonem. Arsenal po výhře 1:0 v londýnském derby nad Fulhamem nadále vede ligu.

Nováček ze Sunderlandu vstoupil do sezony skvěle. Doma získal ve čtyřech zápasech deset bodů, což se mu v úvodu sezony nepovedlo od roku 1968. O jeho síle se přesvědčil i Wolverhampton, který brzy prohrával po střele Francouze Mukieleho. Místo vyrovnání přišel v závěru vlastní gól, když si Krejčí srazil do sítě soupeřovu přihrávku.

Arsenal oslavil třetí výhru v řadě, ale s obranou Fulhamu si dlouho nevěděl rady. Domácí se zaměřili na bránění, za celý zápas ani jednou nevystřelili na branku. Jejich odpor zlomil Belgičan Trossard svým prvním gólem v sezoně. Po zákroku na Saku rozhodčí Taylor nejprve Arsenalu přiřkl penaltu, ale pak ji u monitoru odvolal.

Manchester City po rozpačitém vstupu do sezony zaznamenal v utkání s Evertonem třetí výhru v řadě. Obě branky vítězů vstřelil Nor Haaland a po hattricku proti Izraeli ve světové kvalifikaci to v čele střelecké tabulky Premier League dotáhl už na 11 branek.

Bournemouth na hřišti Crystal Palace vedl už 2:0, chystal se oslavovat 100. vítězství v Premier League, které by ho vyneslo na první příčku. Dvěma góly mu zajistil náskok Kroupi, talentovaný útočník z francouzské jednadvacítky. Jenže jeho zkušenější krajan Mateta byl proti a hattrickem se postaral o remízu 3:3. Vyrovnávací gól vstřelil z penalty až v sedmé minutě nastavení.

Trenér Nottinghamu po prohře s Chelsea skončil

Hlavní postavou zápasu v Nottinghamu byl portugalský záložník Neto, který v rozpětí tří minut druhého poločasu připravil premiérový gól pro devatenáctiletého Acheamponga a druhý přidal sám po nakrátko rozehraném přímém kopu. Hladké vítězství dovršil šest minut před koncem obránce James. Výsledek se nezměnil, ani když hosté v závěru přišli o vyloučeného Francouze Gusta.

Postecoglou, který v září vystřídal na lavičce Portugalce Nuna, čekal marně na první vítězství osm soutěžních zápasů, což byla nejdelší klubová série za posledních sto let. Na lavičce vydržel jen 39 dní. Favoritem na jeho místo je bývalý hráč Nottinghamu Sean Dyche, který je od lednového propuštění z Evertonu bez práce.

Premier League 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal861115:319
2Manchester City851217:616
3Liverpool750213:915
4Bournemouth843114:1115
5Tottenham742113:514
6Chelsea842216:914
7Sunderland84229:614
8Crystal Palace834112:813
9Brighton833212:1112
10Everton83239:911
11Manchester Utd.73139:1110
12Newcastle82337:79
13Aston Villa72326:79
14Fulham82248:128
15Leeds82247:138
16Brentford72149:127
17Burnley82159:157
18Nottingham Forest81255:155
19West Ham71156:164
20Wolves80265:162
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

