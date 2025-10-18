Jarolím po debutu: První poločas mi profrčel. Poslední tři dny? Masakr
V premiérovém zápase na karvinské lavičce zapsal Marek Jarolím remízu, pro MFK vůbec první v sezoně. V úvodním poločase Slezané ukázali, že v principech, které nastavil kouč Martin Hyský, hodlají pokračovat. Hýřili aktivitou, rychlostí i nápaditými akcemi. „Přicházím do týmu, který je složený a má v sobě zabudovaný dobrý návyk. Chce hrát odvážně. Věřím, že se na to může dobře navazovat. Tým je moje krevní skupina,“ pokyvoval Jarolím po plichtě 1:1 se Sigmou.
Jak jste vaši premiéru vnímal?
„Byla taková výživnější. Musím se přiznat, že první poločas mi profrčel. Jak to jelo, bylo to rychlé a bavilo mě to. Ukázalo se, jak je první liga těžká a jak jsou některé situace na hraně. Ale bylo to dobré. Děkuji i fanouškům, kteří hned křičeli mé jméno. Až jsem si říkal, že je to strašně brzo. Měl jsem ostych jim tleskat zpátky, proto jsem dělal, že to neslyším. (směje se) Připadal jsem si, že si to v danou chvíli ani nezasloužím, ale přivítání bylo fakt skvělé. Snad to budou řvát i za nějakou dobu.“ (usmívá se)
Možná klíčovým momentem utkání byla odvolaná penalta na Ghaliho za stavu 0:1 na konci prvního poločasu. Jak jste situaci viděl?
„Měl jsem dvě teze. První byla taková, že to ani nemuselo být ve vápně, ale když jsem to viděl na tabletu, bylo jasné, že ani faul to nebyl. Uklidnilo mě to, avšak na druhou stranu furt nevíte, když o tom nerozhodujete. Může se stát ledacos. Kontakt jsem tam ale neviděl.“
Sestavu jste příliš nezměnil. Neuvažoval jste o tom?
„Největším otazníkem byl Camara, který se vracel po repre srazu s pochroumaným prstem na noze. Byl už ready, jenže nastoupil až do předzápasového tréninku a my jsme předtím měli nácvikový trénink a nějaké video. Nechtěl jsem do toho sahat, aby se nenarušovala týmová soudržnost. V sestavě byl místo něj Chytras (Jan Chytrý), ale jinak to bylo víceméně dané. Ve středu zálohy jsme uvažovali, jestli tam dáme Štormana, nebo Křišťana, který tady přes repre pauzu byl a na tréninku vypadal velice dobře. Rok se naopak vracel z reprezentačního srazu. Nakonec pro něj rozhodlo to, že jsme chtěli mít pravou i levou nohu na standardní situace. Hrála roli i produktivita z posledních zápasů. S Křišťou jsme teda počítali až v průběhu utkání, kdy tam přinesl uklidňující prvek a určitou kontrolu.“
Teď přímo k vám. Jak náročné pro vás vůbec byly uplynulé tři dny?
„Abych řekl pravdu, byl to masakr. Od rána do večera, prostě masakr. Ve čtyři ráno se člověk vždycky probudil a v půl jedenácté šel spát s tím, že ho něco napadlo. Měl jsem plnou hlavu myšlenek, aby pro tým byla ta změna co nejpříjemnější a aby ji tolik nepocítil. Jsem rád, že prvotní období je za námi a teď už do toho plynule můžeme najet. Už jsme spolu prožili zápas, na což se dá navazovat. Chtěl jsem, abych na tým působil klidně, abychom využili čas, a aby to nebylo jen tak, že se jede podle zajetých kolejí. Týmu jsme chtěli dát informace, které mu můžou pomoct.“
Přichází se lépe do mužstva, které funguje a má výsledky?
„Zrovna poslední angažmá jsem měl jiné. Tam byl zase prostor něco změnit, nastavit a realizovat. Teď přicházím do týmu, který je složený a má v sobě zabudovaný dobrý návyk. Chce hrát odvážně. Věřím, že se na to může dobře navazovat. Tým je moje krevní skupina,“
Váš předchůdce Martin Hyský si v Karviné udělal jméno a pracoval skvěle. Nemáte obavy, že vás budou porovnávat?
„Ne, protože člověk ví, že má nějaké vidění fotbalu a má tomu co dát. Po Martinovi jsem už jednou přicházel, takže ho trenérsky znám. Respekt, co tady vybudoval a jaké položil základy. Věděl jsem, že nejdu do neznáma, protože jsme vedle sebe rostli tři roky ve slávistických mládežnických týmech. V tomhle to bylo v pohodě, neměl jsem z toho strach ani obavy. Spíš je to pro mě dobrá výzva. Mužstvo je na nějaké úrovni a dál ho můžu posouvat. Bral jsem to pozitivně. Je ale fajn, že se můžou měnit i trenéři, když zažijí úspěch a je o ně zájem. Je to rozhodně lepší varianta, než když jsou odvoláni.“
Mluvil jste po podpisu v Karviné přímo s koučem Hyským?
„Bylo to tak rychlé, že ne, ale mluvil jsem s jeho kolegy z realizačního týmu. O mentálním stavu, o nastavených mikrocyklech a tréninkovém procesu. Chtěl jsem, aby to nebyla ťafka, která by byla nepříjemná a mohla by tým ovlivnit.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|2
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Bohemians
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|16
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu