SESTŘIH: Slavia - Zlín 0:0. Překvapivá ztráta obhájce titulu, hosté v Edenu drželi krok
Slavia ve 12. kole Chance Ligy jen remizovala se Zlínem 0:0. Pražané se trápili v prvním poločase, kdy vůbec nevystřelili na bránu. Po změně stran se jejich výkon trochu zlepšil, hosté ale všechny šance přečkali a sami dokázali několikrát zahrozit. „Sešívaní“ se o skóre dostali na první místo tabulky před Spartu, ta jim ale v neděli na Slovácku může odskočit.
Nováček ze Zlína po senzačním vítězství z předminulého kola v Plzni překvapivě obral dalšího favorita. „Ševci“ v lize se Slavií podruhé za sebou remizovali a v neúplné tabulce jsou šestí se stejným bodovým ziskem jako čtvrtý a pátý tým. Pražané se nedokázali ideálně naladit na středeční utkání Ligy mistrů v Bergamu.
Slavii trápí marodka v zadních řadách, a tak defenziva nastoupila v improvizovaném složení. Kapitán Bořil netradičně operoval na pravém kraji obrany, na opačné straně hrál Zmrzlý. Mezi tyčemi stejně jako při remíze 1:1 v derby na Spartě zaskočil Markovič místo zdravotně indisponované gólmanské jedničky Staňka.
Pražané se po reprezentační pauze hledali a prožili rozpačitou první půli. Sice přes 70 procent času drželi balon, ale k žádné vyložené šanci se za úvodních 45 minut nedostali a dokonce ani velmi nezvykle nevystřelili mezi tyče.
Zlínští dobře bránili, důsledně dostupovali a několikrát zahrozili. Jednou nedotáhli brejk dvou na jednoho, ve 44. minutě po Křapkově centru z levé strany chyběl Pišojovi kousek, aby se před bránou protlačil k balonu.
Článek pokračuje pod infografikou.
Domácí trenér Trpišovský po přestávce dvakrát vystřídal a na trávník poslal Zafeirise s Vorlickým místo Kušeje se Zmrzlým. Pražané přidali a ve 49. minutě měl velkou šanci Chaloupek, jehož hlavičku zblízka vyrazil gólman Dostál. Zlínský brankář se blýskl i pár sekund později, kdy vychytal Bořilův průnik, Cham následně z dorážky hlavičkoval kousek vedle.
Slávisté ve druhé půli většinu času obléhali soupeřovo pokutové území, ale neprosadil se ani v 79. minutě střídající Prekop, jehož pokus vyrazil Dostál. Domácí dohrávali zápas ve velké křeči a strhnout očekávané vítězství na svou stranu se jim nepovedlo ani v nervózním nastavení.
Červenobílí sice v lize se Zlínem pojedenácté za sebou neprohráli, remíza je ale pro ně velkou ztrátou. „Ševci“ v samostatné nejvyšší soutěži na stadionu Slavie bodovali teprve potřetí. Z posledních pěti kol jen jednou prohráli a potvrdili nečekaně povedený vstup do sezony.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|2
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Bohemians
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|16
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu