SESTŘIH: Slavia - Zlín 0:0. Překvapivá ztráta obhájce titulu, hosté v Edenu drželi krok

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Zlín 0:0. Překvapivá ztráta, rozhodly promarněné šance po poločase • Zdroj: iSport.cz
Lukáš Vorlický naskočil do zápasu se Zlínem ve druhé půli
Tomáš Chorý se snaží zbavit zlínského Jakuba Koláře
Trenér Zlína Bronislav Červenka
Vasil Kušej v důrazném souboji
Tomáš Chorý v souboji s Jakubem Kolářem
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Slavia ve 12. kole Chance Ligy jen remizovala se Zlínem 0:0. Pražané se trápili v prvním poločase, kdy vůbec nevystřelili na bránu. Po změně stran se jejich výkon trochu zlepšil, hosté ale všechny šance přečkali a sami dokázali několikrát zahrozit. „Sešívaní“ se o skóre dostali na první místo tabulky před Spartu, ta jim ale v neděli na Slovácku může odskočit.

Nováček ze Zlína po senzačním vítězství z předminulého kola v Plzni překvapivě obral dalšího favorita. „Ševci“ v lize se Slavií podruhé za sebou remizovali a v neúplné tabulce jsou šestí se stejným bodovým ziskem jako čtvrtý a pátý tým. Pražané se nedokázali ideálně naladit na středeční utkání Ligy mistrů v Bergamu.

Slavii trápí marodka v zadních řadách, a tak defenziva nastoupila v improvizovaném složení. Kapitán Bořil netradičně operoval na pravém kraji obrany, na opačné straně hrál Zmrzlý. Mezi tyčemi stejně jako při remíze 1:1 v derby na Spartě zaskočil Markovič místo zdravotně indisponované gólmanské jedničky Staňka.

Pražané se po reprezentační pauze hledali a prožili rozpačitou první půli. Sice přes 70 procent času drželi balon, ale k žádné vyložené šanci se za úvodních 45 minut nedostali a dokonce ani velmi nezvykle nevystřelili mezi tyče.

Zlínští dobře bránili, důsledně dostupovali a několikrát zahrozili. Jednou nedotáhli brejk dvou na jednoho, ve 44. minutě po Křapkově centru z levé strany chyběl Pišojovi kousek, aby se před bránou protlačil k balonu.

Domácí trenér Trpišovský po přestávce dvakrát vystřídal a na trávník poslal Zafeirise s Vorlickým místo Kušeje se Zmrzlým. Pražané přidali a ve 49. minutě měl velkou šanci Chaloupek, jehož hlavičku zblízka vyrazil gólman Dostál. Zlínský brankář se blýskl i pár sekund později, kdy vychytal Bořilův průnik, Cham následně z dorážky hlavičkoval kousek vedle.

Slávisté ve druhé půli většinu času obléhali soupeřovo pokutové území, ale neprosadil se ani v 79. minutě střídající Prekop, jehož pokus vyrazil Dostál. Domácí dohrávali zápas ve velké křeči a strhnout očekávané vítězství na svou stranu se jim nepovedlo ani v nervózním nastavení.

Červenobílí sice v lize se Zlínem pojedenácté za sebou neprohráli, remíza je ale pro ně velkou ztrátou. „Ševci“ v samostatné nejvyšší soutěži na stadionu Slavie bodovali teprve potřetí. Z posledních pěti kol jen jednou prohráli a potvrdili nečekaně povedený vstup do sezony.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1275022:826
2Sparta1182123:1126
3Jablonec1173116:824
4Plzeň1254321:1319
5Olomouc1254310:719
6Zlín1254314:1219
7Liberec1245316:1417
8Karviná1251618:1716
9Bohemians114349:1115
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1224613:1910
13Pardubice1224613:2210
14Ml. Boleslav1123616:269
15Slovácko111466:137
16Dukla111468:177
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

