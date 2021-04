Hoftych kritizuje: Děti jako rukojmí! Rouška jde proti zdravému životu

Byl vlastně jeden z prvních, kdo odepsanou generaci veřejně podpořil, když při únorovém zápase v Plzni vystupoval s šátkem, na němž se skvěl nápis NECHTE DĚTI TRÉNOVAT A SOUTĚŽIT! „Když je možné, aby se denně v obchodním řetězci pohybovalo najednou sto lidí, nevím, proč by venku nemohly běhat děti. To prostě nejde pochopit,“ diví se Pavel Hoftych.

Proč jste se rozhodl děti nápisem na šátku podpořit?

„Jeden důvod je, že roušku apriori odmítám, protože jde proti zdravému životu. Její nošení naopak zdraví ohrožuje. Smysl nosit ji má pouze ve zdravotnickém zařízení, jinak v tom nevidím žádnou logiku. Je to jen záměr určité skupiny. Ale pokud už jsem k jejímu nošení byl donucen protokolem, který taky postrádá logiku, řekl jsem si, že tím aspoň podpořím děti, které se na rozdíl od dospělých nemohou bránit. Ty do toho jen někdo hodil a nechal je v tom topit se. Přitom jsou naše budoucnost.“

A to vám vadí.

„Chci, aby mohly nejen sportovat, ale i soutěžit. Tím, že se jim vzala možnost pohybovat se na vzduchu ve společnosti kamarádů, vzala se jim taky obrovská motivace a návyky pro život. Což je z pohledu budoucnosti zdrcující.“

Jaké jste měl na svou iniciativu ohlasy?

„Po zápase v Plzni byly ty ohlasy velké. Až nečekané. S tímhle záměrem jsem do toho nešel, jen jsem si říkal, že když už mám mít ten hadr na puse, ať nese aspoň nějaký vzkaz. Ohlasů jsem měl hodně – i ze Slovenska nebo od mládežnických trenérů, které jsem vůbec neznal, a sehnali si na mě telefonní číslo. Nepoužívám sociální sítě, ale vím, že na Instagramu to sdílel poslanec Feri z TOP 09, který má hodně sledujících. Jarda Köstl, asistent trenéra ve Slavii, mi tehdy napsal, že víc už nemůžu dokázat.“ (směje se)

Nicméně ani po změně ministra zdravotnictví žádný velký posun ve sportování dětí a amatérů nenastal.

„Přijde mi, že každý ministr se schovává za něco jiného. Ten současný za skupinu MeSES. Mluví za ni pan Smejkal, který říká, že šíření epidemie zabraňují sociální kontakty. Na to přece nemusím studovat školy, to vím, že když se lidé nebudou stýkat, že se mezi nimi nebude nic šířit. Přijde mi to strašně alibistické, protože to neposkytuje ochranu těm, kteří by se měli chránit – a ostatní to strašně omezuje. Neplatím si přece celý život zdravotní pojištění, aby se mi stále jen něco zakazovalo. Dává to stejný smysl, jako bychom zakazovali jezdit autem, protože v něm hrozí bouračka. Když budeme všichni sedět doma, je jasné, že se nám nic nestane. Akorát pravděpodobně zemřeme v sedačce u Slunečné.“

Co tedy navrhujete?

„Chránit rizikové skupiny a v případě ostatních dělat všechno pro to, aby jejich život běžel v normálu a aby měli možnost svou imunitu zvyšovat. Teď mi přijde, že něčím cílem je dosáhnout toho, aby imunita národa byla co nejnižší. Pokud se bavíme o tom, že devadesát procent lidí, kteří mají těžký průběh covidu, je obézních, úlohou vlády by mělo být dělat všechno pro to, aby obézních bylo co nejmíň.“

Inspiroval vás v tomto směru někdo?

„Líbí se mi názory profesora Pirka, kterému hodně fandím. Je to člověk, který ví, o čem mluví, protože celý život sportuje, je ve skvělé kondici. A zároveň je to lékař. Právě v rozhovoru u vás říkal, že každé společenství svá mláďata chrání, je to jejich základní životní princip. Kdežto my jsme potopili děti jako první, navíc naprosto fatálním způsobem. Vzali jsme je jako rukojmí. To je vrchol alibismu, totální šikana a nesmysl.“

Jak řešíte v mládeži Liberce situaci, že děti nemohou normálně trénovat?

„Řešilo se to třeba individuálními tréninky, skupinu dětí jsem v areálu neviděl už hodně dlouho. Naopak došlo třeba k tomu, že si šlo pár kluků zakopat a ochranka jim musela říct, že tam bohužel být nemůžou, protože je to hřiště klubu, který by z toho mohl mít problémy. To jsou vyloženě nešťastný věci.“

