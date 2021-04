Faul na O(o)kresní přebor. Vláda ničí amatérský fotbal, aniž by věděla proč

Život na vesnici? Kolikrát se odehrával v režimu víkendový zápas místních amatérů, rozbor zápasu v hospůdce, těšení se na další zápas, na další víkend. Teď? Jedno velké ticho, prázdno. Vláda na volání po spuštění kolektivního sportu neslyší, ministři a jejich poradci z MeSES ho s klidem zařadí až někam do čtvrtého „rozvolňovacího“ balíku. Tím nejspíš odstřelí amatérským fotbalistům už druhou sezonu. Sportovci mohou ukazovat průzkumy, že pohyb venku je bezpečný, jenže to čelní představitele země vůbec nezajímá.

Epidemické ukazatele konečně klesají, situace se zlepšuje a riziko nákazy se při venkovním sportu blíží nule. Jenže natěšení amatéři si mohou stále kopat nanejvýš ve dvojicích. Restart sezony se nekoná, mnozí z hráčů se té další ani nedočkají. Kdo od října neobul kopačky, zlenivěl a nemá fotbal opravdu rád, už do běhání po trávníku nepůjde, v koronavirové izolaci si našel jinou zábavu.

Nejhorší je bezmoc. Mnozí odpovědní lidé se s vládou snaží jednat, vysvětlovat, předkládají argumenty, proč je nutné sport alespoň pod širým nebem pustit co nejdřív. Navrhují a vymýšlejí opatření, jak by se dalo hrát, i v těžké době zůstat u své oblíbené kratochvíle. Ve chvíli, kdy se pomalu otepluje, lidé se stejně schází v parcích nebo na jiných veřejných místech, skutečně není nač čekat.

Riziko nákazy koronavirem při venkovním sportu je přitom mizivé, skupina Restart sportu má konkrétní data. Minulý týden se do testování zapojilo 3248 klubů z osmi převážně kolektivních sportů. Z celkových 37 134 sportovců bylo na covid-19 pozitivních 246 aktivních hráčů, což je 0,66 procenta! Jen pětadvacet z nich uvedlo, že se nakazilo právě při tréninku. To znamená 0,07 procenta ze všech hráčů, kteří se do tréninků v období od 12. do 18. dubna zapojili.

Přesto hlavní epidemiolog Petr Smejkal z odborné skupiny MeSES, jejímž radám vláda naslouchá a podle níž se rozhoduje, stále tvrdí, jak je kolektivní sportování venku rizikové. Ohání se nutnou hladinou incidence, tedy celkovým počtem nakažených na sto tisíc obyvatel. V jiných zemích se přitom dávno sportuje v mnohem větší míře než po dvojicích a v desetimetrových rozestupech.

Odborníci na epidemii chtějí sportovce pustit do zápasů až někdy za polovinou května, od pondělí s velkou slávou dovolili, že se hráči mohou k sobě přiblížit už na šest, nikoliv na deset metrů. Tomu se lze akorát pousmát, natož to opravdu poctivě dodržovat.

Fotbalisté, kteří se nyní s nadšením vrhli do přípravy, odsunutím povolení klasických tréninků a následných zápasů přišli o vizi, motivaci, proč se zase vrátit na hřiště. Po patnáctém květnu už sezona dohrát nejde, nejspíš se bude stát až do srpnového termínu nového ročníku. Dojde na naprosto stejný scénář z roku 2020. Mnozí už se na to vybodnou, zvlášť, když u současných průtahů nevidí racionální důvod. Zavřou se kluby, odejdou trenéři, hráči a především ztratí chuť děti, které nyní u sportu potřebujeme udržet, nikoliv je definitivně odradit.

Odborníci zásadně ovlivňující životy lidí v Česku nejspíš nikdy nekopli v kopačkách do míče. Nějaká druhá odpískaná sezona je nezajímá, neřeší to. Berou to tak, že pokud dovolí zápasy 15. května, nebo o 14 dnů později, je to vlastně úplně jedno.

Chápu, mají na řešení desítky jiných, určitě důležitějších věcí. Jenže je smutné, že si nenechají některé věci vysvětlit, že přání pro ně možná „blbého“ fotbalu nemají v současné chvíli význam. Jenže pro kluby znamená odškrtnutí další sezony tragédii. Přijdou o neustále řídnoucí členskou základnu, mnohde nepostaví vlastní mužstva. Na vesnicích, kde to právě díky kouzelné atmosféře okolo fotbalového celku přes víkendy ožívalo, bude ticho. Smutné ticho. Třeba jen kvůli tomu, že někdo od stolu rozhodl, že hrát fotbal se teď prostě nebude.

Odstavením amatérského sportu se vláda a její poradní týmy dopouští obrovského faulu. Bez racionální příčiny likvidují Okresní přebor, jehož specifika tak krásně vykreslil dnes už legendární seriál. Možná dobře, že tohle Pepa Hnátek nevidí...