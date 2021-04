Naštvaný talent: poprvé střídal, pak ho stáhli. Hoftych ho chápal, ale...

„Bylo to jiné. Nahoře jsme byli dva prcci, já a Maty. Snažili jsme se to obráncům znepříjemnit i v soubojích, ale samozřejmě když je na hřišti Imad nebo Rambo (Rabušic), můžeme si pomoct dlouhým nákopem. Oni jsou schopní vyhrávat míče, pak jsou i naše křídla nebezpečnější,“ podotkl Sadílek.

Matoušek ale logicky nevydržel celý zápas, vyčerpal se a v 67. minutě šel z placu. Nahradil ho dvacetiletý talent Adama Diamé, který přišel pod Ještěd v zimě na hostování z druholigové Vlašimi a jenž se v akademii francouzského Evianu potkal i s nynějším slávistou Abdallahem Simou.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Liberec 0:1. Domácí pálili šance, rozhodl Sadílek

Diamé za Slovan dosud nenastoupil, byl to jeho první ligový start a končil ho smutný. Hoftych ho v nastavení vystřídal. Šlo vyloženě o taktický záměr, ale mladý útočník ho na hřišti úplně nechápal, odcházel z něj viditelně zklamaný a rozčarovaný.

„Hned po zápase jsem mu to vysvětlil a řekl jsem i Kamilovi Marovi, aby mu vysvětlil, že to byl čistě taktický záměr. Na šanci zatím čekal, bylo vidět, že úplně nechytl tempo utkání, hodně rychle zatuhnul. A na poslední tři minuty jsme potřebovali dát do hry hráče, kteří nám zpevní defenzivu a posichrují některé situace. Chápu, že byl zklamaný, ale já byl kdysi taky dvakrát střídaný a musel jsem to překousnout,“ vylíčil smířlivě Hoftych.

Tah mu vyšel, Liberec vedení proti Boleslavi uhájil.