PĚT důvodů, proč je Slavia zase mistrem: objevy, ranaři i univerzálové

A pak že nemají střelce! Červenobílí opět drtili soupeře neskutečnou produktivitou, ovšem tentokrát si kromě střelecké rozmanitosti pomohli novou trojhlavou saní. Srovnaný Jan Kuchta, Nicolae Stanciu, který zejména na jaře prožíval nejlepší období v Česku, a zázračný senegalský chlapec Abdallah Sima nasázeli v ligovém ročníku přes deset branek. Slavia v historii samostatné ligy neměla v jedné sezoně tři šutéry, kteří by takhle stříleli. Teď ano. Debaty o tom, jestli by se měl kouč Jindřich Trpišovský rozjet hledat spolehlivého kanonýra, tak v téhle sezoně prakticky nezačaly.

1943-46. V těchto letech neprohrála Sparta čtyřicet zápasů za sebou, do současné jízdy Slavie to byl absolutní československý rekord.

Zranění, koronavir, rychlý sled zápasů, přepínání mezi českou nejvyšší soutěží a Evropskou ligou. Nic z toho Slavii nepřemohlo, na rozdíl od vrávorajících soupeřů si pořád držela konstantně vysokou výkonnost. Nestalo se jí, aby v lize dvakrát po sobě nevyhrála. Tuzemskou konkurenci převálcovala, dokonce vytvořila rekord v neporazitelnosti v celé československé historii. „Je to jeden z nejhodnotnějších týmových rekordů, jaký může být,“ pravil trenér Jindřich Trpišovský, když červenobílí vyrovnali více než sedmdesát let starý rekord Sparty. Už ho překonali.

Univerzální vojáci

Slavia si díky šířce kádru a univerzálnosti mnoha hráčů uměla poradit v každé situaci. To byla velká zbraň. Lukáš Masopust se ochotně přešaltoval z pravého záložníka na beka, Oscar Dorley mohl kmitat skoro všude, Ondřej Lingr pendloval kdekoliv v záloze i v útoku a dalo by se pokračovat. „Na špičkové úrovni vyžaduje fotbal komplexnost. Mluvím o fyzických i mentálních dispozicích hráčů. Dřív když byl někdo silný v soubojích, řezal to a všichni se ho báli. Jakkoli působil nefotbalově, stačilo to. Dnes se takový hráč na nejvyšší úroveň nedostane,“ řekl Trpišovský pro Reflex.

„Když je potřeba někde vypomoct, rád to udělám. Jsem poctivý, bránění mám v krvi. Hodně jsem si od Vládi Coufala vzal, ten by mohl některé věci vyučovat.“

Lukáš Masopust, obránce/záložník Slavie