Poznarova odpověď Matějčkovi: Baráž se mu nepovedla? Ho***, ven z fotbalu!

Tomáš Poznar se na Twitteru ještě jednou opřel do sudího Matějčka • ČTK, koláž iSport.cz

Zlínský kapitán Tomáš Poznar (32) na svých ostrých názorech v rozhovoru po nedělním utkání s Pardubicemi (0:4) trvá . „Volume“ spíš ještě zesílil. Ve vyjádření, které zveřejnil na svém twitterovém účtu , si opět rýpnul do rozhodčího Milana Matějčka. „Že mě nazve bláznem, mi vůbec nevadí, a nezlobím se na něj. Vadí mi, že je tento člověk opět na scéně,“ napsal.

Sudí Matějček sice podle Poznara za porážku Fastavu přímo nemůže, přesto mu nemůže přijít na jméno. Nechápe, jak je možné, že se po skandálním výkonu v předloňské baráži Jihlavy s Karvinou znovu vrátil na profi scénu.

„Po takovém zářezu (Jihlavy) musí nadobro ven z fotbalu. Pro srovnání když hráč ovlivní zápas, nebo vsadí proti sobě, automaticky konec, ostuda, žumpa! Tyto věci se nesmí ve sportu tolerovat! Jak je to možné? Říká, že se mu barážový zápas nepovedl. Hov.. nepovedl, zcela vědomě ho ovlivnil! Podívejte se na celé utkání, co tam provádí! Někdo ho uklidí na rok do třetí ligy a pak řeknou táák kamaráde pojď zpět. Lidi zapomínají. Proč?“ ptal se naštvaně.

Zkušený útočník přiznal, že v neděli mluvil v emocích. Cítil zlobu, křivdu. O dva dny později maličko přibrzdil a poslal i kritiku do vlastních řad.

„Šel jsem do ostrých názorů hlavně na rozhodčího, ale předně musím uznat, že náš výkon byl špatný a Pardubice hrály velmi dobře. Je to velmi sympatický a kvalitní tým s řadou charakterově silných osobností,“ uvedl nejlepší střelec FC Fastav.

Zároveň trvá na tom, že nesouhlasí s nařízeným pokutovým kopem za souboj Tomáše Cedidly ve vápně s útočníkem hostů. „Pavel Černý teatrálně spadl a rozhodčí si to vytáhl z VARu. Ale zde absolutně platí, že 'obhájí si to',“ dodal Poznar.

