LFA se dohodla s ministerstvem. Jaké jsou podmínky návratu fanoušků?

Epidemie koronaviru slábne a fotbal vycítil šanci. Ligová fotbalová asociace se dohodla s ministerstvem zdravotnictví na pozvolném návratu diváků na tribuny. Ještě jednou: na pozvolném návratu. To je nutné podtrhnout, kluby můžou od víkendu využít nejvýš deset procent kapacit svých stadionů. Konkrétně pro „dlouhodobé partnery“, mezi které lze zařadit majitele permanentek. Do zmíněných deseti procent se počítají i třeba pořadatelé či novináři.

„Několikrát v minulosti jsme deklarovali, že návrat fanoušků na stadiony je pro nás největší prioritou. Ligová fotbalová asociace byla a je neustále ve velmi úzkém kontaktu s ministerstvem zdravotnictví. Naše snažení nyní dospělo k pozitivnímu výsledku a v rámci pilotní studie dojde k alespoň částečné účasti diváků na tribunách. Jsem rád, že nás ministerstvo zdravotnictví vyslyšelo, a LFA udělá společně s kluby maximum, aby prostředí stadionů bylo co nejbezpečnější,“ řekl šéf LFA Dušan Svoboda po včerejším zasedání Ligového výboru.

Pro fotbal jde o ideální moment: už v neděli může liga poznat staronového mistra. Pokud Sparta ztratí v Liberci nebo pokud Slavia uhraje alespoň bod s Plzní, budou „sešívaní“ slavit. V Edenu by jim na tribunách mohly tleskat necelé dva tisíce šťastlivců.

Všichni musejí mít negativní test starý maximálně 48 hodin, případně potvrzení o absolvovaném očkování či prodělaném COVID-19 v posledních devadesáti dnech (viz box o podmínkách vstupu na stadion). „Věřím, že pro závěrečnou fázi sezony půjde o příjemné zpestření v obou profesionálních soutěžích a že fanoušci budou ochotni za cenu dlouho vytouženého návratu na fotbal akceptovat i několik nutných podmínek, jako je povinné testování, respirátory nebo rozestupy,“ pravil Svoboda.

Schválně, vybavíte si, kdy jste mohli jít na fotbal naposledy? Letos to zatím nešlo, tribuny se zamkly po prvním říjnovém víkendu loňského roku. Epidemie tenkrát nabírala na síle a liga se musela na měsíc přerušit. Před Vánoci se na stadiony smělo vrátit tři sta vyvolených, převážně kluboví partneři. Se zhoršováním epidemie jich smělo být jen dvě stě.

Slavia byla v jarní Evropské lize součástí projektu Cesta ze tmy, který měl sloužit jako předvoj návratu diváků na sportovní či kulturní akce. Bohulibou myšlenku zastínil skandál tehdejšího poradce premiéra, elitního epidemiologa Romana Prymuly, jenž vyrazil do Edenu na šlágr s Leicesterem jen pár hodin poté, co Česku hrozil tvrdým lockdownem. Slávistický boss Jaroslav Tvrdík koncem února mluvil o tom, že by na dubnové derby se Spartou rád dostal až tři tisíce lidí, ale úřadující ministr zdravotnictví Jan Blatný to rovnou odmítl.

Cestičku k definitivnímu otevření stadionů fotbalu nepřímo pomohl umést hokej. Na první čtyři díly extraligového finále mezi mistrovským Třincem a Libercem smělo přijít tři sta a na rozhodující pátý zápas tisíc fanoušků (oficiálně jich bylo 879). Taky díky tomu fotbal doufal, že by se mohlo dostat i na něj. Zvlášť když se nehraje v uzavřené hale, nýbrž pod širým nebem a diváci se můžou na prostornějších tribunách rozmístit do bezpečnějších vzdáleností.

První detaily o návratu diváků na fotbal začaly prosakovat včera dopoledne a po obědě bylo odemykání arén jedním z témat na zasedání Ligového výboru. Po něm bylo definitivně jasno: fanoušci se na stadiony můžou vrátit. Už v pátek se dá jít na čtyři zápasy druhé ligy; doma hraje Ústí nad Labem, Táborsko, Hradec Králové a Jihlava.

Mimochodem, tribuny o víkendu otevře i sousední Slovensko. Povolená kapacita stadionů bude prozatím činit pětadvacet procent a současně ne víc než dva tisíce diváků. Poslední čtyři kola ligy by si mohli naživo vychutnat i Španělé, kteří mohli jít na fotbal naposledy loni v březnu. Na finální rozhodnutí se tam zatím čeká. Česko už je dál, první vlna otvírání tribun začne pozítří.

3 podmínky vstupu na stadion 1. Minimálně antigenní test, ne starší než 48 hodin. Musí být provedený odborným pracovištěm, domácí test se neuznává. Na stadion mohou i ti, kteří prokážou dokončené očkování nebo prodělaný COVID-19 v posledních 90 dnech. 2. Při vstupu na stadion musí každý divák vyplnit formulář, aby mohl být identifikován. 3. Na stadionu je nutné sedět šachovnicovým způsobem, tedy ob řadu a ob sedadlo.

Jak bude vypadat omezená návštěvnost?*

Klub Běžná kapacita 10% kapacita Slavia 19 370 1 937 Sparta 18 887 1 888 Teplice 18 221 1 822 Baník 15 123 1512 Olomouc 12 474 1 247 Plzeň 11 700 1 170 Brno 10 200 1 020 Liberec 9 900 990 Příbram 9 100 910 Slovácko 8 000 800 Opava 7 524 752 České Budějovice 6 681 668 Bohemians+Pardubice* 6 300 630 Jablonec 6 108 610 Zlín 5 898 589 Mladá Boleslav 5 000 500 Karviná 4 833 483

*Do návštěvnosti se budou počítat i pořadatelé, novináři a další osoby, které zajišťují organizaci utkání.