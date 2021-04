Návrat fanoušků? Samotesty neplatí, říká Svoboda. LFA řeší očkování hráčů

Na finále Ligového poháru v Anglii mohlo do Wembley v rámci výzkumného projektu osm tisíc fanoušků • Reuters

Je to deset procent, které do tichých stadionů vrátí kus života. Fotbal se dohodl s ministerstvem zdravotnictví, že na posledních pět kol si na zápasy první a druhé ligy na tribuny zase sednou fanoušci. „Je to příslib lepších časů,“ říká Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace, který s ministerstvem vedl jednání.

Museli jste ministerstvo složitě přesvědčovat, aby na těch deset procent kývlo?

„My s ministerstvem komunikujeme kontinuálně. Když se uzavřela liga, museli jsme dojednat, aby se mohlo zase začít hrát. Pak jsme jednali o tom, aby v hledišti mohlo být přítomno alespoň minimální množství partnerů. Nyní se podařilo toto, ale není to výsledek jednání za posledních čtrnáct dní. Mluvíme spolu už přes rok. Rád bych tímto ministerstvu za vstřícné kroky poděkoval. I tak platí tři jasné podmínky pro vstup na stadion.“

Pojďme si je shrnout.

„Alespoň antigenní test ne starší než 48 hodin. Důležité je zdůraznit, že musí být proveden odborným pracovištěm, tedy nikoli doma vlastnoručně dělaný. Na stadion dále mohou fanoušci, kteří prokážou, že byli proočkováni nebo že prodělali nemoc v předchozích devadesáti dnech.“

Slávistická tribuna plošina aneb Jak se fandí o titul za stadionem

Jsme na stadionu, co dál?

„Ne, ještě tam nejsme. Každý fanoušek se musí při vstupu podrobit měření teploty a musí vyplnit prohlášení, formulář. To proto, aby mohl být případně trasován.“

Tak teď tam jsme. Co dál.

„Diváci musí sedět takzvaným šachovnicovým způsobem, tedy ob řadu a ob sedačku a po celou dobu s respirátorem. Těch omezujících podmínek je tedy celá řada, ale já jsem rád, že jsme se alespoň takovýmto způsobem mohli pohnout. Považuju to za příslib lepších časů.“

Je čistě na klubech, komu lístky prodají?

„Obecně se to tak dá interpretovat, ale je dané omezení, že se musí jednat o partnery klubu, mezi něž patří i držitelé permanentek.“

Pomohl v tom nějak hokej, na jehož finále mohli fanoušci?

„Nikoli. To je čistě naše iniciativa, v tomto jsme nejednali společně.“

Bavili jste se rovnou o tom, že když se epidemiologická situace bude zlepšovat, tak po dvou kolech třeba skočíte na dvacet procent?

„Ne. Já nechci být jako v té pohádce, že nejdřív strčíme prstíček a pak celou ruku. Co bude za dva týdny, za měsíc, to je čirá spekulace. Obecným, primárním cílem je, aby co nejdříve mohli chodit fanoušci na fotbal, na jakýkoli sport bez omezení. Stejně jako je cílem všech, aby se společnost ve všech sférách vrátila tam, kde byla před pandemií.“

Otázka na věšteckou kouli. Kdy budou plné stadiony?

„To si netroufám odhadovat. Je to věc, kterou nemáme ve svých rukách. Všem je jasné, že to bude souviset s tím, jak se bude vyvíjet očkování populace. My jako LFA se nyní zaměříme na otázku očkování fotbalistů. Za jakých podmínek a kdy bychom je mohli začít očkovat.“