Zpackaná penalta, břevno a další krach. Bolí to, litoval smolař Pilík

Venku Příbram dvakrát za sebou vyhrála, jenže doma tápe. I proto tým z hornického města zůstává čtyři kola před koncem sezony předposlední. „Mísí se to ve mně. Pomalu ani nevím, co říct,“ vykládal zklamaný záložník Tomáš Pilík po porážce 0:1 s Českými Budějovicemi. Pilík byl smutným hrdinou sobotního odpoledne u Litavky: neproměnil penaltu a pak ještě trefil břevno.

Co vám běželo hlavou, když jste odcházel ze hřiště?

„Doufal jsem, že tenhle zápas zvládneme, ale nezachytili jsme začátek a museli jsme stahovat náskok soupeře. Já navíc nedal penaltu, hrozný. Škoda, venku se nám v poslední době dařilo, ale doma to nejsme schopní potvrdit.“

Když už jste to zmínil: za stavu 0:1 jste šel na penaltu, ale budějovický brankář Vojtěch Vorel vystihnul směr a vyrazil ji. Chtěl jste to kopnout přímo takhle, nebo si něco vyčítáte?

„Chtěl jsem ji kopnout zhruba takhle, akorát možná malinko výš. Jenže nebyla razantní a ani nevím, jestli šla k tyči, gólman ji přečetl. Po tomhle zápase to obzvlášť bolí, v naší situaci jsme proměněnou penaltu hodně potřebovali. Chvíli nám trvalo, než jsme se z toho otřepali, ale první půli jsme dohráli dobře.“

Navíc jste ještě z trestného kopu na konci prvního poločasu trefil břevno.

„Mrzí mě to, jít do druhé půle za stavu 1:1 by pro nás bylo výhodnější. Doma si nemůžeme dovolit prohrávat, jenže se strašně nadřeme na góly.“

Čím to?

„Snažíme se na tom v tréninku pracovat, ovšem ve vápně nám chybí víc důrazu. Vyvrcholilo to penaltou: když ji nedáte, je to špatný.“

Příbram - České Budějovice: Pilík trefil břevno v závěru poločasu Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné