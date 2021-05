Ramadán, fanoušci i dorostenec. Nebyl to náš den, řekl Smetana po Brnu

Los měl Ondřej Smetana nalajnovaný tak, že při troše štěstí měl Baník doma až do konce sezony pokaždé urvat tři body. Do Ostravy totiž pod jeho vedením zatím jezdí soupeři ze spodku tabulky, proti kterým se vítězství očekávají. Solidně nachystaná Zbrojovka a zejména její žolíci nicméně byli proti. „Jsme naštvaní, že jsme nevyhráli. Ale nejsme nasr**í, že jsme neměli šanci vyhrát. To je rozdíl,“ glosoval kouč FCB.

Jak remízu hodnotíte?

„Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání. Brno hraje skoro o všechno, takže jsme čekali, že k tomu přistoupí jinak, že bude důsledně bránit a čekat na standardky a rychlé protiútoky. První poločas se tak nějak vyvíjel. V pauze jsme si řekli, že to asi budou muset trochu otevřít, aby rozhodli, a že budou přicházet naše šance. To se vyplatilo. Bohužel jsme nepřidali druhý gól, kdyby přišel, dohráli bychom to do vítězného konce. Takhle jsme neuhlídali situaci na zadní tyči a inkasovali. Škoda.“

Nicméně výkon optimální nebyl...

„Náš pohyb nebyl v první půli ideální, byli jsme daleko od hráčů. Růsek měl moc prostoru, uhrával spoustu balonů. I krajní obránci a křídelníci měli čas na zakládání postupných útoků. Na můj vkus měl soupeř moc místa, byli jsme roztahaní. Až pak se to zlepšilo.“

Jak se to vezme. Zatímco Brnu pomohli střídající, u vás tomu tak nebylo, ne?

„V předchozích zápasech se nám to zase vydařilo. Nám v prvním poločase moc nehrála křídla, svezla se s celým týmem. Kluci hráli až moc komplikovaně, překopávali jsme to někam... Pak už se do toho dostali, ale Buchtič (David Buchta) předtím dlouho nehrál. Byli jsme domluveni, že bude střídat. Carlos (De Azevedo) taky neměl ideální zápas, museli jsme to prostřídat.“

A Muhammed Sanneh?

„Mysleli jsme si, že Brno bude chodit více dopředu a my budeme mít prostor na brejky, proto tam šel Gigli (Ndefe). Myslím, že se nám to s ním povedlo. Navíc Sanneh už měl žlutou kartu a nebyl tak přesný a kvalitní. Má ramadán, je to složitější. Klobouk dolů, jak vydržel, teď to na něj asi dolehlo. Nebyl tak jistý, nepomohl mu ani Carlos v defenzivě. Na spoustu situací byl sám, což se taky na jeho výkonu podepsalo. Tohle musíme zohlednit, stejně jako fakt, že odehrál předtím vynikající zápasy a pomohl nám. Teď to nebylo ono, ale to se může stát.“

Mně přišlo, že Ndefe byl v defenzivě mnohem více bohorovný než Sanneh. Takřka všechny nebezpečné situace Brna šly z jeho prostoru nebo po jeho nedůrazných soubojích...

„Máte pravdu, ale taky spoustu situací uhrál. Když na něj šel u šestnáctky Přichystal, měl to vyřešit lépe. Vyrazil na něj ze špatné strany. Chtěli jsme využít Gigliho rychlost, kdybychom dali na 2:0, vůbec bychom se o něm nebavili. Věděli jsme, že každý zápas nevyhrajeme lehce. Brno bojovalo, náš den to naopak nebyl. Chyběl pohyb a důraz, přesto vidíte, že jsme naštvaní, že jsme nevyhráli. Když to řeknu ještě jinak – nejsme nasr**í, že jsme neměli šanci vyhrát. To je obrovský rozdíl. Byli jsme blízko vítězství, to je taky cenné. Vážím si, že tým dřel. Jány (Adam Jánoš) měl křeče, ale rval se. Dokážu ocenit tuhle sílu. Měli jsme tam fakt velké šance na 2:0, tiskovka, nálada a atmosféra by vypadaly jinak. Na Spartu bychom jeli v jiném rozpoložení. Misky vah jsou prostě těsné.“

Nezdálo se vám přesto, že si Brno v závěru vytvořilo docela velký tlak?

„Ještě jsem neviděl záznam. Některé situace vidím už v průběhu zápasu třeba na iPadu, občas to pomůže, ale nemyslím si, že měli nějaký tlak. Párkrát nás překopli a valilo se to na nás nebo měli protiútok, ale že bychom byli pod stálým tlakem? To si nevybavuju ani v té fázi, kdy jsme dostali gól. Vyšla jim jedna akce, kdy jsme se nechali obejít a nepokryli zadní tyč. Ale nelítaly tam centry, nebyly tam obrovské šance.“

Potěšilo vás aspoň šest stovek fanoušků na tribunách?

„Jo, už to nevypadalo jako přátelský zápas před sezonou. Vnímal jsem to tak, že lidi, co přišli, byli úplně hladoví po fotbale a chtěli si zafandit. Asi ten fotbal tentokrát nebyl úplně nejkrásnější, ale cítil jsem, že si to chtějí užít nehledě na výsledek nebo hru. Byli rádi za každou akci, šanci, pomohli nám.“

Debut si připsal sedmnáctiletý Daniel Šmiga, dokonce za stavu 1:1, což se úplně nevidí. Už dříve jste avizoval, že jeho čas přijde, tak co v něm jako bývalý útočník vidíte?

„Jednoduše: je to mladý perspektivní útočník, který umí dát gól. Je na něm práce jako na kostele, možná trošku hřeší na svůj talent a měl by víc pracovat a zvýšit zaujetí, ale je platný. I na tréninku. Kuzmanovič chyběl kvůli čtyřem žlutým kartám, jinak by Dan v nominaci nebyl. Zbývalo pět minut do konce, Šašinka šel níž a on nad něj. Je mu jedno, proti komu hraje, působí furt stejně. Nevnímá tlak ani nervozitu, je dobře nastavený. A kdyby se nachomýtnul do šance, je schopný ji proměnit. Má to v sobě. Proto tam šel. Není to tak, že bych teď chtěl za každou cenu vytáhnout mladého hráče. Kdybych nebyl přesvědčený, že umí situaci vyřešit, tak tam nejde.“