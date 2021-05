Bořil: Mužstvo je nejsilnější, co tu jsem. Oslavy budou, ale chceme double

Se Slavií máte čtvrtý titul. Co na to říkáte?

„Když jsem přicházel do Slavie, byl můj sen vyhrávat tituly, trofeje. Máme tituly, hráli jsme Ligu mistrů, dvakrát jsme byli ve čtvrtfinále Evropské ligy. Konkurence se od mého příchodu strašně zvýšila, tohle je asi nejsilnější mužstvo od doby, co tu jsem. Máme silný kádr. Doufám, že to bude pokračovat a že přidáme další úspěchy.“

Velký podíl na úspěších má i trenér Jindřich Trpišovský, s nímž jste se potkal už v minulosti ve Viktorii Žižkov. Spolupráce s ním klape ideálně, že?

„Známe se dlouho. Myslím, že máme specifický vztah, můžeme si říct úplně cokoliv, ať to dobré, nebo špatné. Funguje to velice dobře. Když jsem přicházel, volal mi, jak to vypadá, jestli jsme tu dobrá parta. Říkal jsem, že jo, že se sem bude hodit. Dokázali z nás s celým realizačním týmem vymačkat maximum, jsme rádi, nese to ovoce. Chemie je dobře nastavená, je to vidět hlavně na hřišti.“

Setřásli jste definitivním ziskem titulu i trochu stres v náročné sezoně?

„Je pravda, že v sezoně to bylo hodně těžké. Cestovali jsme, byli jsme zavření na hotelech a pak jsme prohráli v Midtjyllandu boj o Ligu mistrů. Ale semkli jsme se. Máme výbornou partu, hodně jsme spolu komunikovali. Věděli jsme, že máme kvalitu.“

Teď pořád natahujete sérii neporazitelnosti v české lize. Teď už čítá 42 zápasů. Kam ji chcete našponovat?

„Těžko říct. Chceme každý zápas vyhrát, i když víme, že soupeři se na nás připravují. Někdy jsou proti nám i trávníky. Šňůru chceme co nejdéle natáhnout, příští sezona bude ještě těžší.“

Jak jste vzali, že máte titul už před zápasem?

„Říkali jsme si, že nám je to jedno. Chtěli jsme se soustředit sami na sebe. Ale i když jsme měli zákaz, chodili jsme se do rohu dívat, jak Sparta hraje. Šli jsme do zápasu s čistou hlavou a koncentrovaní. Chtěli jsme ukázat, že jsme právem mistři. Byla to pohádka. Vlítli jsme na ně, zaslouženě jsme vyhráli. Od začátku jsme dominovali. Chtěli jsme předvést před fanoušky krásný fotbal, jsem šťastný, že se nám to povedlo.“

Užil jste si, že na tribunách byli fanoušci?

„Jsme za to rádi. Věděli jsme, že přijdou. Chtěli jsme jim udělat radost výhrou a dobrou hrou. To jsme splnili. Jsem rád, že každým kolem bude lidí víc a víc. Bez diváků je to smutné, s nimi je to o ničem jiném. Bylo to hned znát. Hrozně nám pomohli.“

Už ve středu vás čeká pohárové semifinále na Spartě. Moc slavit nemůžete, že?

„Bereme tenhle zápas vážně, chceme double. Mírné oslavy budou, ale uděláme vše pro postup.“