Malér Plzně! Na Slavii nezvládla test odolnosti, vinu nese i kouč Guľa

Plzeňský gólman Jindřich Staněk během utkání na Slavii • FOTO: Michal Beranek / Sport Byl to děsivý střet s realitou. Chvílemi až nedůstojný, nepřijatelný. Pro klub, který touží rok co rok parkovat v Evropě. Jenže test odolnosti proti Slavii, čtvrtfinalistovi Evropské ligy, dopadl příšerně. A to výsledek 1:5 ještě zcela neodráží poměry na hřišti. V Plzni se měl dostat pod tvrdou palbu Adrian Guľa. Deník Sport nabízí čtyři důvody, proč Viktoria vypadala v Edenu tak zle.

Absence odolných typů Má Plzeň správně typologicky složené mužstvo? Nejen konfrontace se Slavií za poslední rok a půl dávají dostatek argumentů pro zamítavou odpověď. Jakmile na Viktorii vyrukuje fyzicky a kondičně kvalitně vybavené mužstvo s aktivním přístupem ke hře - i typu Slovácka, či Liberce - dostává se západočeská jednotka do neřešitelných nesnází. Není schopná se vyrovnat agresivitou, nasazením, nezvládá nutný výstup z komfortní zóny. Proto tyto zápasy opakovaně ztrácí, takovému způsobu boje není schopná čelit. Plzeň má v kádru přespříliš vyloženě herních typů, ovšem scházejí ryzí bojovníci, fyzicky a silově připravení na evropské pojetí. Trenér Guľa takové hráče do své herní šablony trpělivé kombinace s vysokým držením míče údajně nepotřebuje. Jenže by je nutně měl po vedení klubu žádat. Bez nich nemůže učinit žádoucí progres směrem k Evropě. Adrian Guľa „Informace z takových zápasů jsou velmi podstatné. Ukážou, kde se rozevírají nůžky. Ukážou vám skutečný stav věcí, reálný obraz..“ Guľa po debaklu: Vstup byl rozhodující, Slavia hrála ve velké pohodě

Neschopnost vyšší intenzity V dávných časech, ještě pod Pavlem Vrbou, byla Viktoria kritizována za příliš pohodlný přístup k práci, za pomalou kombinaci a nedostatečné tempo hry. Profesorský přístup k povinnostem často vítězil. Jenže to si Viktoria tak trochu mohla dovolit, jelikož měla individuálně prokazatelně kvalitnější tým. S příchodem Adriana Guľy, a po razantní obměně kádru, se to v prvním půlroce částečně změnilo, jenže v aktuální sezoně se staré neduhy vrátily jako bumerang. Plzeň není schopná čelit vyšší intenzitě hry. Když se pak potká se Slavií, která je zvyklá do toho dupat celých devadesát minut, protože ví, že jiná cesta k úspěchu nevede, jsou Západočeši ztracení a bezmocní. Střet s nesmírně úspěšným týmem v Evropě by měl v Plzni všem otevřít oči. Adrian Guľa „Narazili jsme na top level. Není náhodou, že Slavia byla ve čtvrtfinále Evropské ligy. Konfrontace to byla potřebná, leč bolestivá.“ SESTŘIH: Slavia - Plzeň 5:1. Mistrovská demolice, sešívaní neproměnili další tutovky

Chaos v obraně Když Plzeň čirou náhodou udrží v ročníku nulu, povětšinou to není zásluhou precizní roboty v obraně, nýbrž tím, že mužstvo podrží parádními zákroky Jindřich Staněk, případně soupeř fatálně selže v koncovce. Co hůř, defenzivní práce celého týmu se nelepší. Před duelem v Edenu sice Viktoria desetkrát neprohrála, ovšem mnohokrát měla velkou kliku. S Jabloncem, se Slováckem, stejně tak s podprůměrnými Teplicemi. Sezonní konstantou je stěží uvěřitelný pokles výkonnosti reprezentačního stopera Jakuba Brabce, nicméně nejde jen o něj. Způsob obranné činnosti v případě Adriela Ba Louy je silně nedostatečný, v nejtěžších zápasech selhávají i další, naposledy v poslední době chválený Milan Havel. 9 Tolik čistých kont vychytali plzeňští gólmani v aktuálním ročníku. Je to nejméně z nejlepších pěti celků soutěže Trpišovský: Dokonalý výkon? Gólů jsme mohli dát ještě víc. Na koukání skvělý zápas