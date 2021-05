Fanoušci: Guľa ven! Obrat jsme zahodili do koše, řekl kouč Plzně

Jak vnímáte remízu s Příbramí?

„Bylo tam hodně emocí. Naše slabá práce v defenzivní činnosti, Příbram šla po dvou střelách do dvougólového vedení. Mužstvo ale zareagovalo a otočilo na 3:2. Co jsme vymysleli v nastavení, to ani nepotřebuje komentář. Je to pro nás velká ztráta, měli jsme obrovské šance na to, abychom zápas zvládli. Nezkušené mužstvo si takovou chvíli v uvozovkách může vybrat, ale ne tak zkušení frajeři, jako jsou u nás. Tohle musíme uhrát jiným stylem a jiným způsobem.“

Dokážete pochopit, co v zápase směrem dozadu prováděli vaši stopeři?

„Nejen stopeři, ale celá obranná linie. Otáčeli jsme zápas, podařilo se nám to a přežili jsme i kritický moment, kdy jsme zapomněli na hráče, který šel sám na bránu a mohl zápas úplně uzavřít. Je tam velké zklamání z individuálních výkonů.“

Jak jsou na tom zranění hráči? Před zápasem vám vypadl gólman Staněk, během něj museli střídat Limberský a Beauguel.

„Jindra (Staněk) bude OK, o tom jsem přesvědčený. Dnešní zranění (Limberský, Beauguel) jsou ještě čerstvá. Také Kopi (Jan Kopic) potřeboval v závěru střídání, ale už jsme do toho nemohli vstupovat. Jsou to pravděpodobně svalové věci. Také z pohledu těchto zranění šlo o neuvěřielný zápas. Tři hráči nám na závěr ligy vypadli, bude to náročné.“

SESTŘIH: Plzeň - Příbram 3:3. Obrat a pak šok! V posledních vteřinách srovnal Zorvan

Máte ještě podporu, abyste pokračoval ve funkci?

„Patnáct zápasů jsme do zápasu na Slavii neprohráli, teď se dynamika otočila. Doháníme ztrátu, kterou jsme si vyrobili na konci minulého roku. Všichni jsme dnes potřebovali vyhrát. Není podstatné, jestli je to o mně. Přijímám plnou zodpovědnost, potřebujeme, aby byla Plzeň silná do závěru sezony a zvádla pohár i ligu. Měli jsme ohromnou šanci dostat se na čtvrté místo, mužstvo se zvedá, ale tohle nás přibrzdí. Budeme muset ve středu vyhrát na Spartě.“

Slyšel jste pokřiky fanoušků „Guľa ven“?

„Nemyslím si že nás dnes fanoušci nepodrželi, fandili i za stavu 0:2. Jsem zodpovědný za to, co se stalo, musím to přijmout. Náš předchozí špatný výsledek na Slavii proti rivalovi, teď jsme prohrávali 0:2 s Příbramí. To není na to si dávat ťapáky. Větší část fanoušků nám fandila, cítili, že přijde obrat a on přišel. Totálně jsme ho zahodili do koše naší hloupostí v nastavení.“

Vnímáte velké chyby Aleše Hrušky?

„To bude na hlubší analýzu i s Matúšem (Kozáčikem, trenérem brankářů), já se u brankářů necítím být takovým odborníkem. Rozhodně tohle téma musíme otevřít, dostali jsme tři góly ze čtyř střel, to je extrém. Obzlášť v našich nárocích na defenzivní linii a na výkon brankáře. Ale pomoc týmu byla žalostná. Problém je, že se to opakuje, z takové pozice jsme dostávali góly i v předchozích zápasech. Nereagujeme na to dobře, stojí nás to body a úspěchy. Vrátili jsme se do boje o poháry, ale mužstvo to zneguje v takovém zápase proti Příbrami.“