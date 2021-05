Spokojený Vrba: Ukázali jsme sílu a charakter. Co padlo o Plavšičovi?

Na tiskové konferenci po utkání Pavel Vrba o kauze kolem Srdjana Plavšiče, jenž se od nové sezony stane hráčem konkurenční Slavie, nemluvil. Slovo si ale vzal tiskový mluvčí Sparty Ondřej Kasík. „Trenér rozhodl, že není v nominaci, probíhají jednání s hráčem a jeho agentem, vnímáme to jako věc klubu, nikoli trenéra a A-týmu. V nejbližších dnech klub vydá stanovisko,“ prohlásil.

Letenský kouč ovšem o srbském křídelníkovi mluvil bezprostředně po utkání pro O2TV. A byl poměrně sdílný…

„Nevlezl se do nominace. Vždy může být nominováno pouze 18 hráčů. My se rozhodli pro tuto nominaci, kterou jsme udělali. Jestli bude další nominace bez něj, to nevím. Když bude pracovat tři dny před zápasem dobře, tak není důvod, proč by v nominaci nemohl být. Už jsem v životě zažil tolik spekulací. Uvidíme, co bude správné a co ne. On tvrdí, že nic nepodepsal, že nic neudělal. Tak uvidíme, kdo měl pravdu a jak se spekulace budou dál vyvíjet. Možná si zavolejte jeho. Když potvrdí, že chce pokračovat ve Spartě, budu rád a nemám s tím žádný problém. Takže uvidíme, jaká slova budou pravdivá a jaká ne,“ prohlásil kouč.

Může být tahle výhra podložená dobrým fotbalem klíčovou vzpruhou do finiše sezony?

„Jsem rád, že se vám fotbal líbil. Snad se líbil i fanouškům, to je pro mě nejdůležitější. Baník dokázal vyrovnat, nevypadalo to optimálně. My jsme ale jinak hráli velice dobře, nepouštěli jsme soupeře do šancí. Ve finální fázi jsme nebyli tak úspěšní, měli jsme tam dvě nebo tři dobré situace. Ve druhém poločase přišel trest, i za nepříznivého stavu jsme se ale zvedli a dokázali zápas zlomit ve svůj prospěch.“

Měl jste po vyrovnávací brance Buchty strach o výsledek?

„Samozřejmě, že jsem obavy měl. O to víc mě potěšilo, že mužstvo ukázalo sílu a charakter. Vystupňovali jsme tempo a zápas zvrátili, to je pro mě nejdůležitější.“

Jak se vám líbil výkon Michala Sáčka, který po dlouhé době nastoupil na své přirozené pozici ve středu hřiště?

„Nechci vychvalovat jednotlivé hráče, Sak ale určitě zvládl zápas velmi dobře. Máme problémy se zdravotním stavem některých hráčů, ale je důležité, že tu máme široký kádr s takovou kvalitou. Jsem rád, že můžeme hráče dávat do hry, aniž by se to projevilo na její kvalitě.“

Týmu hodně pomohl po nástupu na plac mladík Adam Karabec. Souhlasíte?

„V kádru Sparty je spoustu mladých a talentovaných hráčů. Co se týká Karabce, v některých zápasech už nastoupil od začátku, postupnými kroky se z něj stává hráč, který je obrovsky platný. Dokáže mužstvu pomoct, prosadit se. To je super, jednou z něj Sparta bude mít radost, protože to bude klíčový hráč ofenzivy.“

A co byste řekl k Bořku Dočkalovi, který měl podíl na všech třech vstřelených brankách?

„Co jsem tu ty tři měsíce, Bořek patří v kabině k těm pro mě klíčovým hráčům. Je důležitý pro mužstvo i pro mě, pomůže jako lídr a šéf, na hřišti dokáže tým strhnout. Bořka obrovsky respektuju. Kdybyste viděli, jak mi pomáhá, tak byste to pochopili.“

Dala by se jeho role přirovnat k té, kterou pod vámi v Plzni měl Pavel Horváth?

„Je to lídr jako Pavel Horváth, akorát mimo hřiště takový lídr není. Myslím to samozřejmě jako srandu, snad mě pochopíte.“ (směje se)

Proč jste se rozhodl vyndat ze sestavy mladého stopera Martina Vitíka?

„Rozhodl jsem se na základě toho, že jsem chtěl, abychom hráli se zkušenými stopery. Pro Viťase byla zápasová zátěž hodně náročná, proto jsme udělali tohle rozhodnutí.“

Už ve středu vás čeká Plzeň, která čerstvě přistoupila k rošádě na trenérském postu. Jaká je to pro vás zpráva?

„Těším se na setkání s Pavlem Horváthem.“

Z toho utkání tedy nemáte větší obavy?

„Mám obavy z každého utkání, respektuju každý mančaft a trenéra. Je to rozhodnutí Plzně, které určitě nebylo jednoduché. Všichni víme, že Plzeň je v situaci, kdy chce mužstvo motivovat. Je to rozhodnutí jejího vedení.“

Máte za sebou duely se Slavií i Baníkem, který je vaší srdeční záležitostí. Přesto, bude právě tenhle mač ten vůbec nejemotivnější, který coby trenér Sparty prožijete?

„Řekl jste to správně. Plzeň a Baník, to jsou pro mě trochu jiné vzpomínky. Baník mě nastartoval do trenérské kariéry, pomohl mi do velkého fotbalu, za to mu vděčím. Ti lidé mi strašně moc pomohli. Plzeň je něco jiného, bylo to spíš o těch mimořádných výsledcích, které se nám v určitých obdobích dařily. Poháry a tituly byly úžasné, rád na to vzpomínám. Oba kluby pro mě znamenají strašně moc.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37. Moberg Karlsson, 79. Dočkal, 88. Hložek Hosté: 65. D. Buchta Sestavy Domácí: Nita – Wiesner, O. Čelůstka, Hancko, Polidar – Moberg Karlsson (82. Minčev), Pavelka, Sáček (82. Matěj Hanousek), Dočkal (C), Hložek – Juliš (68. Karabec). Hosté: Laštůvka (C) – Fillo, J. Pokorný, Stronati, Fleišman – Jánoš (80. Svozil), Kaloč – de Azevedo (80. Sor), Tetour (58. Kuzmanović), D. Buchta – O. Šašinka (58. Zajíc). Náhradníci Domácí: Heča, Vitík, Hanousek, Trávník, Karabec, Novotný, Minčev Hosté: Budinský, Sor, Kuzmanović, Sanneh, Zajíc, Holzer, Svozil Karty Domácí: Polidar, Juliš, O. Čelůstka, Pavelka Hosté: O. Šašinka, Fleišman, Svozil, Sor Rozhodčí Lerch – Dresler, Šimáček Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč