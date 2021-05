Kuriózní karambol Baníku. Siegl: Přednost zprava. Proč si nekřikli?

Když dva dělají totéž... je to totéž. Tohle je noční můra všech obránců: hrnout se za míčem, aby ho uklidili před dotírajícím protihráčem, jenže pak přijde třesk. Srážka s parťákem, jenž má stejný cíl. Přesně to se stalo zkušenému stoperovi Baníku Patriziu Stronatimu a Jakubu Pokornému při prohře 1:3 na Spartě, a byl z toho rozhodující gól letenského kapitána Bořka Dočkala. Baník domácím sám pomohl k výhře. „Jeden z nich si měl křiknout,“ říká bývalý stoper Sparty i národního týmu Jiří Novotný.

Stalo se to v 79. minutě nedělního zápasu. Baník už pomýšlel na to, že udrží remízu 1:1, když sparťan Michal Sáček poslal míč dopředu přesně mezi stopery Baníku. Měla to pro ně být lehká kořist, Dočkal byl daleko. Z jedné strany přibíhá Stronati, ze druhé Pokorný. Už to vypadá, že snadno odehraje balon, ale na poslední chvíli se zarazí a už ho bourá na zem pořízek Stronati. Ten se ještě snaží dohnat Dočkala, ale už by musel jen zezadu faulovat. Zkušený středopolař vzápětí přehodí filigránským obloučkem brankáře Jana Laštůvku. Stronati mlčky kráčí od brány, všichni vědí, že tohle se fakt nepovedlo.

„Nepochopitelné,“ kroutil hlavou trenér Baníku Ondřej Smetana. „Vraceli jsme se do zápasu a pustíme Spartu do takové příležitosti. Trestuhodná chyba,“ zlobil se. Nad kuriózním střetem se ve studiu O2 TV hned pozastavili přítomní experti Horst Siegl a Petr Mikolanda, oba taktéž bývalí útočníci. „Srážka myšlenek obránců. Ať pravej, nebo levej, to musí někam letět. Nemůžou si dávat takovou přednost,“ hodnotil situaci první z nich. „To bylo pro Spartu vysvobození, na téhle úrovni se to jen tak nevidí,“ přidal druhý.

Oba stopeři podle všeho porušili „první přikázání“ pro takové okamžiky. „Byla to jednoznačně chyba v komunikaci. Jeden z nich si měl zakřičet,“ soudí někdejší pilíř sparťanské obrany Novotný. „Bohužel to vypadalo, že o sobě vůbec nevědí, i když běželi proti sobě. Většinou mají celé hřiště, měli spoustu času. Bořek Dočkal byl metr a půl za nimi. Jenže se dívali na balon, nevnímali prostor a druhého hráče,“ rozebírá karambol.

Kdo měl zasáhnout spíš? Zkušený Stronati, nebo o poznání méně ostřílený Pokorný? „Přednost zprava,“ smál se Siegl. „Podle toho, jak Pokorný upadl ´do bezvědomí´, tak Stronati byl silnější a urvat to měl asi on,“ mínil Mikolanda a nabídl i jiné řešení: „Když si nikdo nezařve, mají to urvat oba.“ Také Novotný by čekal patřičné zakročení spíš od Stronatiho. Tím však Pokorného nijak neomlouvá. „Mluvit musí oba stopeři. Je jedno, jestli je jeden starší a jeden mladší,“ je přesvědčen Novotný. „To, že pak chtěli zabránit srážce, už je instinkt…“

SESTŘIH: Sparta - Baník 3:1. Rozhodla komická hrubka, Dočkal byl u všech gólů

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37. Moberg Karlsson, 79. Dočkal, 88. Hložek Hosté: 65. D. Buchta Sestavy Domácí: Nita – Wiesner, O. Čelůstka, Hancko, Polidar – Moberg Karlsson (82. Minčev), Pavelka, Sáček (82. Matěj Hanousek), Dočkal (C), Hložek – Juliš (68. Karabec). Hosté: Laštůvka (C) – Fillo, J. Pokorný, Stronati, Fleišman – Jánoš (80. Svozil), Kaloč – de Azevedo (80. Sor), Tetour (58. Kuzmanović), D. Buchta – O. Šašinka (58. Zajíc). Náhradníci Domácí: Heča, Vitík, Hanousek, Trávník, Karabec, Novotný, Minčev Hosté: Budinský, Sor, Kuzmanović, Sanneh, Zajíc, Holzer, Svozil Karty Domácí: Polidar, Juliš, O. Čelůstka, Pavelka Hosté: O. Šašinka, Fleišman, Svozil, Sor Rozhodčí Lerch – Dresler, Šimáček Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč

