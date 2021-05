Legenda pálí ostře do Sparty: Zničili Sáčka. Několik hráčů tam nepatří

Sparta si v neděli poradila s Baníkem 3:1, dařilo se zejména kapitánu Bořku Dočkalovi, který měl prsty ve všech jejích gólech. Ani tříbodový zisk ale neuspokojil Václava Němečka, bývalého reprezentanta, který v rudém dresu slavil pět titulů v řadě (1986/87 – 1990/91), jenž byl k Letenským kritický už po středeční pohárové prohře se Slavií. „Bohužel výhra nad Baníkem to nezměnila. Myslím, že máme v mužstvu několik hráčů, kteří tam nepatří. Nemůžou za Spartu nastupovat. A všichni vědí, kdo to je,“ nejmenoval ale Němeček konkrétní jedince v pořadu TIKI-TAKA na O2 TV Sport.

Vicemistr Evropy z roku 1996 je i kvůli tomu přesvědčený, že Sparta musí v létě přivést tři až pět hráčů na zásadní posty, jako jsou dle jeho slov stoper, středový záložník či krajní beci. S kádrem, kterým nyní na Letné disponují, podle Němečka nemůže uspět nejen Pavel Vrba, ale nepovedlo by se to ani zvučným zahraničním jménům. „I kdyby tam přišel Klopp, Mourinho… Myslím, že to nejde jen tak změnit, a to kvůli návykům těch hráčů. Jak chcete měnit návyky hráče, kterému je 25, 27? To nezměníte. Možná tak do devatenácti. Pak už se dá pracovat na fyzické kondici, nějakých taktických věcech, ale ne na návycích,“ je přesvědčený Němeček.

Spartu nešetřil ani ve spojitosti se zacházením s Michalem Sáčkem. „V posledních letech mě mrzí, že Sparta v podstatě zničila jeho kariéru,“ uvedl Němeček. „Když začal Sáček hrát v dospělých, tak to byl záložník a je to záložník, nikdy to nebyl bek. Jako záložník na beku neumí bránit, všichni ho pak kritizujou po zápase v Liberci, že přes něj šly dva identické góly. To je jako kdyby hrál hroťák stopera nebo šel do branky,“ konkretizoval svůj pohled na věc.

Vzhledem k posledním dnům nemohla nepřijít řeč na Srdjana Plavšiče. „U něj bych byl trochu víc na straně Sparty. Jsem přesvědčený o tom, že tu nabídku dostal. Mám informace, jako máš ty (obrátil se na moderátora Petra Svěceného) z tisku a z médií. Velmi pravděpodobně bere měsíčně velké peníze, končí mu 30. června smlouva, tak zřejmě dostal nějakou smlouvu nabídnutou, která mu asi byla málo. Podle mě Plavšič vymýšlí, potažmo jeho manažer,“ myslí si Němeček.

„Zase když se postavím do role Sparty, tak dost dobře nechápu, proč pokud ho chci podepsat, nabídnu mu smlouvu, on to nepřijme, protože chce lepší podmínky… Tak to řeknu, hotovo, tečka, je konec diskuze. Jestli on podepsat nechce, protože někde dostává ještě víc peněz, tak ať jde. Je to fotbal. Je to profík. Pro mě třeba Plavšič není až takový borec, abych tady musel licitovat se Slavií nebo s jiným mužstvem,“ konstatoval bývalý záložník.