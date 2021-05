Teenager z Opavy oslnil norského šampiona! Rataj posílí Bodö/Glimt

Je to nevšední story. Skauti moderně fungující organizace FK Bodö/Glimt absolvovali na konci února inspekční cestu po FORTUNA:LIZE. Jejich cíl? Mladý, rychlý a ekonomicky dostupný ofenzivní hráč, jehož talent budou v Norsku rozvíjet. Primárně je zaujal jablonecký Dominik Pleštil (21), vyrazili se na něj podívat do Opavy. V tom utkání jim však padl do oka také domácí útočník Tomáš Rataj a sledovali ho dál. Příští týden se vydá na sever za velkým dobrodružstvím. Se smlouvou v kapse.

Pikantní je, že teenagera stáhl kouč Radoslav Kováč v duelu s Jabloncem (0:1) hned v poločase. Rataj si vybral špatné kopačky, několikrát na place podklouzl. Naštvaný trenér ho nechal po půli v kabině. Přesto Norové odjeli s jasným záměrem: Toho kluka chceme! Při dalších „sledovačkách“ se ve svém dojmu utvrdili. Hlavní důvody? Věk, rychlost, pozice na hřišti. „Je nejrychlejší v týmu,“ potvrdil Kováč, pod jehož vedením začal mladík nastupovat mezi elitou.

A nebyl do počtu. „Během roku byl o naše dva odchovance zájem v nadstandardních klubech. Filip Souček přestoupil do Sparty a Tomáš jde do Norska. Je to vizitka, že se tady dobře pracuje s mládeží. Je to velké ocenění pro naše trenéry,“ potěšilo Zdeňka Pospěcha, mládežnického šéftrenéra SFC. „Pro Tomáše je to zajímavá nabídka a velký posun v kariéře. Ten klub dobře ví, jaké typy chce. Moc si přeju, aby mu to vyšlo.“

V sezoně Rataj zasáhl do sedmnácti zápasů, vesměs jako střídající. Další starty už nepřidá, za pár dní odletí do svého nového působiště. Svůj jediný gól vstřelil v prosinci Mladé Boleslavi (2:2). Zapracoval na fyzické stránce i na psychice. Už není zakřiknutý jako v prvních týdnech v kabině opavského áčka. „Za ten rok udělal brutální progres,“ uvedl Kováč.

Od příštího týdne ho bude mít pod palcem jeho kolega Kjetil Knutsen. „Norové věří, že ho posunou ještě dál. Vidí v něm obrovský potenciál,“ dodal. Zatím je domluva o hostování, hlavně z časových důvodů. S následným přestupem se však počítá. „S hostováním jsme přišli my. Jsme přesvědčeni, že je klub rozhodnutý Tomáše koupit,“ informoval Brulík.

Nový ročník Eliteserien se rozjel minulý víkend, v Norsku se hraje jaro-podzim. Takže do Vánoc „sfoukne“ Rataj celou sezonu. „Nedá se čekat, že během týdne nebo dvou hned naskočí do základu. Určitě na něj nebudou spěchat,“ upozornil agent. „Klub skvěle pracuje s daty. Strategie je taková, že tam dotvářejí mladé hráče a prodávají je do zahraničí. I Ruda Řepka říkal v jednom rozhovoru, že by se mu strašně líbilo, kdyby měli v Teplicích model jako Bodö/Glimt. Věřím, že je to správné prostředí, kde se může Tomáš zlepšit. I kdyby to nedopadlo, ta zkušenost mu do kariéry i do života strašně moc pomůže. Vrátil by se jako lepší hráč. Tím jsme si jistí.“

V merku má norský suverén pořád i o tři roky staršího Pleštila. K dohodě s Jabloncem zatím nedošlo, boss Miroslav Pelta žádá moc peněz. „Byl o něj zájem, jeho výkonnost je hodně dobrá,“ podotkl kouč Petr Rada. „U něj je to o zdravotní stránce. Teď zdravý je, trénuje i individuálně a posunul se mentálně. Když vedení přijde, že ho prodá, nic s tím neudělám. Ekonomika rozhoduje. Víme, jak na tom jsme, klub potřebuje každou korunu. Ale museli bychom sehnat adekvátní náhradu,“ zdůraznil s tím, že vytipované borce na kraj středové řady má.