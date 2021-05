Brabcův gól Spartě? Ruku jsem viděl. Jenže pozdě, kaje se rozhodčí Franěk

Plzeň nakonec na Spartě padla 1:3, příběh prvního plzeňského gólu tedy překryly tři sparťanské trefy. Ani tak ovšem nemá zapadnout, že Jakub Brabec poslal Viktorii do vedení proti pravidlům. Že to neviděl hlavní rozhodčí Ondřej Pechanec, se dá pochopit. V případě videorozhodčího Pavla Fraňka se jedná o zásadní hrubou chybu.

Brabec poslal v 11. minutě svůj tým do vedení 1:0 až na druhý pokus. Napoprvé totiž jeho střelu zastavil spoluhráč Zdeněk Ondrášek. Co je podstatné, balon se odrazil do jeho ruky. Měl ji sice přímo u těla, ale to na věci nic nemění. Podle současných pravidel to znamená jediné – neregulérní gól. A vůbec nemusíme zkoumat, zda šlo o ruku úmyslnou, či neúmyslnou. Zkrátka branka, jíž bezprostředně předchází JAKÁKOLI ruka útočícího hráče, neplatí.

Hlavní Ondřej Pechanec stál dobře, měl nekrytý výhled, tudíž mohl ruku odhalit. Nestalo se, a buďme pro jednou shovívaví, nemusel si být třeba jistý, přece jen na hřišti to je docela frmol.

U Pavla Fraňka už musíme shovívavost poslat stranou. Ondráškovu ruku postřehnout jednoznačně měl. Má na to čas a opakovačky. Jeho jednání dle protokolu VAR bylo v takovou chvíli jednoznačné. Gól neplatí. Ani nemusel volat hlavního k monitoru, protože tady nešlo o věc názoru, nýbrž o fakta. Jako třeba u metrového ofsajdu.

Proč tedy Franěk mlčel? „Koukal jsem na dva záběry a tu ruku jsem prostě neviděl. Proto jsem nijak nejednal,“ vysvětluje VAR. „Bohužel, až asi deset vteřin po rozehrání jsem našel záběr, kde bylo hraní rukou patrné.“

Jenže v tu chvíli už je pozdě. Zahráno.

„Je to moje velká chyba,“ uznává Franěk.

Tady se sluší připomenout, že stejný Pavel Franěk v dubnu 2019 při derby Sparta–Slavia (1:1) poslal hlavnímu Karlu Hrubešovi záběry, špatné záběry, kvůli nimž sudí odvolal správně nařízenou penaltu za Hušbauerovo sražení brankářem Nitou. Tehdy šlo o první případ, kdy VAR vybral chybný záznam, čímž ovlivnil zápas.

Současný případ není zcela stejný, ale v jednom bodě ano – ukvapené rozhodnutí, malá trpělivost s hledáním správného záběru. „Bohužel musím souhlasit. Byl jsem zbrklý,“ kaje se Pavel Franěk. „Víc se k tomu říct nedá.“

Víc se dá říct to, že takovou chybu by komise rozhodčích neměla přehlédnout.

Douška závěrem: Poučku o tom, že gól po jakékoli ruce útočícího hráče neplatí, si pamatujte jen do EURO včetně. Od nové sezony už neplatí. V ní už by Ondráškova branka byla regulérní, protože v tomto konkrétním případě se nejednalo o nedovolenou hru rukou.