Nový majitel Dynama? K podpisu už mělo dojít, právník je blízko, ale...

Vladimír Koubek, stejně jako jeho předchůdci, při jednáních s docela náladovým byznysmenem zažívá složité průtahy. Alespoň tak to deníku Sport potvrzují zdroje z jihu Čech.

„Ta situace se mění každý den. Teď to vypadá bledě,“ říkal jeden z členů klubových struktur v pátek dopoledne.

„Možná v úterý,“ připustil pak večer ten samý zdroj.

„Velká výhoda pana Koubka je, že je opravdu zapálený fanoušek Dynama, strašně o ten klub stojí, proto vydržel dlouho jednat,“ doplňuje ho druhý.

Na začátku tohoto týdne totiž šly informace nejdřív v ryze veselém tónu. Dynamo získá nového majitele, je to na velmi dobré cestě. A stanovit se měl i konkrétní datum podpisu smluv. Pátek. Včera.

A nic. Najednou se všechno zase zaseklo, jako už víckrát předtím. Ale šance neopadly definitivně.

Koubek v klubu působil před zhruba patnácti lety jako jeden z akcionářů, kteří tehdy pomáhali ze svého navyšovat jmění Dynama. Zároveň zastával pozici místopředsedy dozorčí rady a později o sobě taky prohlásil, že v jednu chvíli klub dokonce „fakticky vlastnil“.

Ve sportovním světě se mimo jiné částečně sponzorsky podílel třeba i na úspěchu hokejového Litvínova, jemuž pomohl zaplatit cestu letadlem k rozhodujícímu utkání finálové série do Třince.

Jeho firmy mu dobře běží, skoro samospádem, zhruba 48 milionů korun nutných k prvotní investici má pohromadě. Jenže přesto se jednání komplikují.

V mnohém podobné to třeba letos v zimě bylo s už bývalým hráčem Dynama Tomášem Sivokem, který měl k sobě zámožného partnera – majitele proslulé tužkárny Koh-i-noor Vlastislava Břízu. Možná i obchodní jihočeské strkanice mezi Břízou a Dvořákem nepřispěly k dohodě, jak se tradovalo. Byť si oba pánové na trhu třeba přímo nekonkurují, nicméně dva boháči a vlivní muži, to bývá svým způsobem disciplína vrcholné diplomacie.

Dvořák, jehož obchodním stěžněm je úspěšná skupina firem Motor Jikov, v minulosti několikrát přiznal, že o Dynamo mělo postupně zájem několik investorů, po všech ale žádá jasnou představu o směřování klubu. On sám se o něj stará přibližně sedmnáct let a podle svých slov do něj za tu dobu nasypal stovky milionů korun.

V minulé sezoně mu alespoň s částí rozpočtu pomohl podnikatel Karel Kovář, jenž žije ze své vypěstované sítě autobazarů Autodraft. V pozici generálního partnera by měla tato společnost pokračovat dál.

A pořád ještě žije možnost, že se najde i nový majoritní akcionář.