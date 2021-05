Kyselý Bílek: Výkon nebyl hodný Plzně. Hráčům jsem to hned řekl

Chápete, co mužstvo proti Pardubicím předvedlo?

„Pardubice vyhrály zaslouženě. My jsme sehráli velmi špatné utkání. Vyjma prvních pětadvaceti minut, které byly poměrně dobré, nás soupeř přehrával. Byl silnější v držení míče, lépe kombinoval. Nevyhrávali jsme souboje, vlastně jsme je ani nepodstupovali. Kromě Mihálika jsme se nedostali do kloudné šance. Je to hodně málo.“

Byl to výkon nehodný věhlasu Viktorie?

„Ano, nebylo to hodné Plzně. Hráčům jsem to hned po zápase řekl. Takhle nejde pokračovat dál. Je potřeba hrát srdcem, to je naprostý základ. Několikrát jsem říkal, že v Plzni jsou dobří fotbalisté, ale pokud se chceme někam posunout, je potřeba výrazně přidat.“

Co vám první týden v Plzni ukázal? Jaké zprávy o výkonnosti mužstva jste přijal?

„Nebyl to úplně jednoduchý týden, přišly dvě porážky. Ta druhá navíc velmi nepříjemná… Plzeň jsem velmi podrobně sledoval i dřív, kádr není špatný, ale delší čas jsou tady výsledkové problémy. Dnes to vygradovalo. Neviděl jsem tam nic pozitivního. Čeká nás spousta práce.“

Co s mužstvem hodláte udělat před čtvrtečním finále MOL Cupu, aby vrchol sezony nedopadl další plzeňskou ostudou?

„Uvidíme, jaký bude zdravotní stav mužstva. Někteří hráči mají problémy. Čeká nás Slavie, suverén ligy, dlouhodobě hraje výborně. Do zápasu je potřeba jít s tím víc se bít. Musí být vidět větší snaha, touha s výsledkem něco udělat. Proti Pardubicím jsme se položili. Sice jsme hráli o deseti, ale já tam neviděl nic.“

Co říkáte na vyloučení Filipa Kaši v závěru prvního poločasu. A nakolik ovlivnilo děj utkání?

„Udělali jsme chybu. Pak to řešil poslední hráč, fauloval, byla to pravděpodobně správně udělená červená karta, ale ze záznamu jsem to ještě neviděl. A jestli to ovlivnilo další průběh? Nedokážu říct. I když jsme ve velké části úvodního poločasu hráli v jedenácti, soupeř byl lepší, rychlejší, nebezpečnější.“

O přestávce jste stáhl jediného útočníka Zdeňka Ondráška. Co jste tím sledoval?

„Nahoru jsme dali Pavla Šulce, který je pohyblivější. Podle mého zahrál slušně, byl platnější než Kobra. Ofenzivu jsme neoslabili. Věděli jsme, že musíme víc běhat, proto jsme vysunuli Šulce.“

Na Spartě jste hráli v systému se třemi stopery, proti Pardubicím jste se vrátili ke klasické čtyřčlenné obraně. Proč?

„Kuba Brabec se v utkání se Spartou zranil, na stoperu nemáme moc na výběr, proto jsme se rozhodli pro čtyři obránce. Nic jiného v tom nehledejte.“