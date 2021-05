Vrba po Boleslavi: Hrozná divočina. Naše venkovní obrana mě děsí

Vzpomenete si, kdy jste naposledy zažil tak šílený zápas?

„Na utkání s devíti góly si nevzpomínám, že bych ho v Česku zažil. S Plzní jsme kdysi v Boleslavi hráli 4:3, to si vybavuju. Tentokrát to byla hrozná divočina.“

Čím si tak bláznivý průběh utkání vysvětlujete?

„Z mého pohledu ten zápas byl hodně atraktivní. Oba týmy chtěly víc útočit, střílet branky. Naše defenziva nebyla moc dobrá. Na to, že chceme hrát o nejvyšší příčky, tak jsme vzadu byli hodně špatní. Na druhou stranu jsme dali pět gólů, což je mimořádné. Ale dostat čtyři je příliš. Moc taktický boj to nebyl.“

Udělali jste touhle výhrou rozhodující krok ke konečnému druhému místu a kvalifikaci o Ligu mistrů?

„Rozhodnuté to není, hraje se ještě o šest bodů. My musíme uhrát minimálně tři. Je to důležité vítězství, úspěšná série po vyřazení z poháru od Slavie mě těší. Jsem rád, že jsme teď tři utkání zvládli. Navíc to šlo rychle po sobě. Mám radost z vítězství, pro závěr ligy máme obrovskou výhodu. Jsem taky rád, že máme před dalším utkáním týden na přípravu.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta 4:5. Bláznivý duel a emoce, v závěru rozhodl Polidar

Venku jste vyhráli poprvé od konce února. Cítíte velkou úlevu?

„To jsem si ani neuvědomil. Vím, že jsme na začátku vyhrávali, pak přišla série remíz a proher. Doma jsme stoprocentní, ale pokud přemýšlíme o nějakých vyšších metách, musíme být venku mnohem důslednější a sbírat víc bodů. Jinak budeme nejvyšší příčku atakovat těžko.“

Už v poločase jste střídal stopera Vitíka, byl to taktický záměr nebo reakce na ránu do hlavy, kterou utrpěl v prvním dějství?

„Rozhodli jsme se tak.“

Co o týmu vypovídá pět vstřelených gólů na hřišti soupeře?

„Ukazuje to na obrovskou sílu v ofenzivě, mě ale spíš děsí venkovní defenzivní činnost. Nedaří se nám být důslední, soupeři jsou pro nás hodně nebezpeční, což mi samozřejmě vadí.“